Игра на бирже с мошенниками сделала оренбуржца беднее на 1,2 миллиона рублей

Оренбург, 11 ноября. Как пояснили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, в отдел полиции №4 МУ МВД РФ «Оренбургское» обратился 52-летний неудачливый игрок на бирже, который лишился сразу 1 261 000 рублей. Как выяснилось, он клюнул в соцсетях на заманчивое предложение принять участие в торгах на биржевой платформе. К нему обратился неизвестный псевдотрейдер, который склонил его к заключению договора, сообщает Orenday.

Сначала потерпевший перечислил 11 000 рублей, а затем оформил заявку на получение кредита в размере 1 250 000 рублей, который был ему предоставлен. После этого доморощенный финансист перевел эту сумму на счет, подсказанный мошенниками.

Естественно, после этого они сразу скрылись с горизонта. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если махинаторы окажутся в руках полиции, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что отечественные мошенники придумали новый сценарий обмана в сфере микрозаймов с использованием смс-бомберов.