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Невесту российского киберспортсмена Михайлова заподозрили в темном прошлом
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Невесту российского киберспортсмена Михайлова заподозрили в темном прошлом
instagram.com  /  @liqueen.offi

Секс-скандал разгорелся в очень неподходящей для этого сфере — сфере компьютерных игр. Оказывается секс там есть, да еще какой, пишет журнал Maxim.

Стоит отметить, осень показала, что рэперов, стендап-комиков и тик-токеров существенно обошли геймеры. Сначала российская сборная Team Spirit по Dota 2 обошла всех на чемпионате мира и получила за это 18 миллионов долларов, а затем российская сборная по Counter-Strike: Go также заняла первое место и выиграла миллион долларов. Но и на этом не закончилось.

Сразу после победы на чемпионате капитан команды NAVI Кирилл Михайлов (Boombl4) сделал предложение своей девушке.

«Will you marry me, Lika?» — обратился геймер к своей избраннице на почти безупречном английском перед полчищами зрителей.

Девушка практически сразу ответила на предложение избранника в сторис своего Instagram.

«Да, да, да, да! Конечно, да! Миллиард раз да! Я тебя обожаю, любимый Бумыч! Лучший мужчина на белом свете!» — написала Анжелика.

В семье российского киберспортсмена узнали порнозвезду
instagram.com / @liqueen.offi

Девушка, к слову, поддержала NAVI и сделала боди-арт в черно-желтых цветах с логотипом команды. Но как это обычно и бывает, всю романтику решили незамедлительно разрушить нерадивые интернет-пользователи. В Сети всплыли данные о том, как пара еще в сентябре распалась по инициативе Анжелики, а потом и вовсе выяснилось, что девушка тоже имеет ник — Maniac Alisa, только под ним она не играет в «Контру», а снимается в порнографических фильмах.

Интернет-пользователи задумали было спасти Бумыча и начали ему везде писать, что с предложением ему стоит повременить. Но CS-чемпион парировал, что Maniac Alisa — это вовсе не Лика, а ее сестра-близнец, а его девушка — молодой семейный врач. Пока разыгрывалась эта ужасная мелодрама, Анжелика, видимо, была занята, потому что ответ она дала только 10 ноября, бурно отреагировав на происходящее.

«Сегодня я проснулась и [была чрезвычайно удивлена]. Я даже не сразу поняла, что происходит. Официально заявляю, что ко всему бреду, что написали про меня в интернете, я отношения не имею. Все обвинения — наглая клевета. Я даже знаю, кто мог такое придумать. Последние семь лет я осваивала одну из самых сложных и ответственных профессий в мире — врача, чтобы спасать жизни людей. И я готова все доказать в суде», — написала девушка на своей странице в Instagram, после чего заблокировала свой профиль от лишних глаз.

Ранее сообщалось, как хакерам удалось найти новый способ обмануть геймеров при помощи майнеров криптовалюты.

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Все новости / Шоу-бизнес / Невесту российского киберспортсмена Михайлова заподозрили в темном прошлом
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