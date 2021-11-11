Невесту российского киберспортсмена Михайлова заподозрили в темном прошлом

Секс-скандал разгорелся в очень неподходящей для этого сфере — сфере компьютерных игр. Оказывается секс там есть, да еще какой, пишет журнал Maxim.

Стоит отметить, осень показала, что рэперов, стендап-комиков и тик-токеров существенно обошли геймеры. Сначала российская сборная Team Spirit по Dota 2 обошла всех на чемпионате мира и получила за это 18 миллионов долларов, а затем российская сборная по Counter-Strike: Go также заняла первое место и выиграла миллион долларов. Но и на этом не закончилось.