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Организатор The Game Awards Джефф Кили пообещал анонс более 40 игровых проектов

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 14:04
Технологии
Организатор The Game Awards Джефф Кили пообещал анонс более 40 игровых проектов
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Вашингтон, 11 ноября. Фестиваль The Game Awards 2021 станет площадкой для презентации материалов по 40-50 игровым проектам. Организатор Джефф Кили поделился подробностями предстоящего мероприятия.

Виртуальная выставка гейм-индустрии готовится к премьере 10 декабря. Мероприятие пройдет в присутствии живой аудитории и оркестровой музыки. Несмотря на многочисленные новости о переносе дат будущих релизов, для геймеров запланировано множество анонсов. Организатор Кили пообещал, что фестиваль представит «так или иначе» около 50 игр, и прокомментировал задержки студий в беседе с Epic Games.

«Все-таки из-за пандемии разработчики игр запаздывают, возникают задержки, да и вообще много чего идет не по плану. Так что, думаю, мы лишь выиграли от того, что у нас такое масштабное мероприятие», — заявил организатор.

Кили также отметил, что шоу обещает быть содержательным относительно анонсов. При этом организатор не стал уточнять, какие именно премьеры ждут геймеров.

Одна из главных премьер 2022 года Elden Ring сменила дату премьеры на 25 февраля. Однако разработчики показали фанатам первые 19 минут геймплея.

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