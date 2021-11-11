Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 14:24
14:24
Политика
Читатели болгарского «Дневника» встали на защиту России в вопросе мигрантов в ЕС
14:24
Общество
Власти Татарстана ввели QR-коды о вакцинации во всех видах транспорта
14:21
Спорт
Стивен Джеррард стал главным тренером клуба АПЛ «Астон Вилла»
14:21
Происшествия
СК организовал дополнительную проверку по факту гибели актера на сцене Большого театра
14:20
Политика
Экс-мэр Риги Ушаков проголосовал за лишение себя неприкосновенности в Европарламенте
14:17
Весь мир
Глава МИД РФ Лавров: Россия укрепит военно-техническое партнерство с Мали
14:12
Общество
Эксперт Фонда современной дипломатии объяснил появление в России антипрививочных инициатив
14:12
Политика
СБУ: Галкина внесли в черный список из-за «предпосылок нарушения целостности страны»
14:06
Происшествия
Еще одно заседание суда по делу Саакашвили пройдет в Тбилиси 15 ноября
14:04
Весь мир
Республика Мали обратилась к России за помощью в защите государства
Все новости

Республика Мали обратилась к России за помощью в защите государства
Весь мир
Республика Мали обратилась к России за помощью в защите государства
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 11 ноября. Мали нужна помощь России в борьбе с угрозами безопасности государства, заявил глава внешнеполитического ведомства африканской республики Абдулай Диоп.

«Каждый раз, когда наша страна находилась в тяжелой ситуации, Россия всегда была рядом, помогала и поддерживала. Сейчас мы находимся в такой сложной, непростой ситуации, и поэтому мы можем обратиться к нашему другу за помощью.

Сейчас под угрозой само существование малийского государства. Мы находимся в переходном периоде. Надеемся как можно скорее вернуться к нормальной конституциональной обстановке», — рассказал Диоп министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Ранее посол России в Республике Мали Игорь Громыко сообщил,что Москва приняла решение выделить для дружественного государства 2 миллиона долларов в виде гуманитарной помощи через Всемирную продовольственную программу.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Республика Мали обратилась к России за помощью в защите государства
африка мали
Комментировать