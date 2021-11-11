Республика Мали обратилась к России за помощью в защите государства

Бамако, 11 ноября. Мали нужна помощь России в борьбе с угрозами безопасности государства, заявил глава внешнеполитического ведомства африканской республики Абдулай Диоп.

«Каждый раз, когда наша страна находилась в тяжелой ситуации, Россия всегда была рядом, помогала и поддерживала. Сейчас мы находимся в такой сложной, непростой ситуации, и поэтому мы можем обратиться к нашему другу за помощью.

Сейчас под угрозой само существование малийского государства. Мы находимся в переходном периоде. Надеемся как можно скорее вернуться к нормальной конституциональной обстановке», — рассказал Диоп министру иностранных дел России Сергею Лаврову.