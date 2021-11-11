Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 14:24
14:21
Спорт
Стивен Джеррард стал главным тренером клуба АПЛ «Астон Вилла»
14:21
Происшествия
СК организовал дополнительную проверку по факту гибели актера на сцене Большого театра
14:20
Политика
Экс-мэр Риги Ушаков проголосовал за лишение себя неприкосновенности в Европарламенте
14:17
Весь мир
Глава МИД РФ Лавров: Россия укрепит военно-техническое партнерство с Мали
14:12
Общество
Эксперт Фонда современной дипломатии объяснил появление в России антипрививочных инициатив
14:12
Политика
СБУ: Галкина внесли в черный список из-за «предпосылок нарушения целостности страны»
14:06
Происшествия
Еще одно заседание суда по делу Саакашвили пройдет в Тбилиси 15 ноября
14:04
Весь мир
Республика Мали обратилась к России за помощью в защите государства
14:04
Технологии
Организатор The Game Awards Джефф Кили пообещал анонс более 40 игровых проектов
14:02
Общество
Федору Достоевскому — 200: почему гений русской литературы до сих пор актуален
Все новости

Лукашенко: мигрантов на границе Белоруссии и Польши пытаются снабдить оружием
Армия
Лукашенко: мигрантов на границе Белоруссии и Польши пытаются снабдить оружием
Федеральное агентство новостей

Минск, 11 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на попытки вооружить расположившихся на границе с Польшей мигрантов с целью спровоцировать противостояние.

По его словам, оружие перебрасывается уже двое суток. Поставки, как отмечает глава республики, идут из зоны конфликта в Донбассе. При этом Лукашенко подчеркнул, что обсуждал происходящее с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас же Москва и Минск вместе держат на контроле этот вопрос.

«Идет оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их», — объяснил Лукашенко.

Он также заверил, что Белоруссия пресекает попытки обеспечить мигрантов оружием ради недопущения вооруженного столкновения.

Ранее Лукашенко поручил военным обеспечить безопасность границ республики. Он также назвал «самоубийственной» политику Варшавы, которая стала стягивать к рубежам военную технику, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Лукашенко: мигрантов на границе Белоруссии и Польши пытаются снабдить оружием
белоруссия польша лукашенко
Комментировать