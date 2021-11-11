Лукашенко: мигрантов на границе Белоруссии и Польши пытаются снабдить оружием

Минск, 11 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на попытки вооружить расположившихся на границе с Польшей мигрантов с целью спровоцировать противостояние.

По его словам, оружие перебрасывается уже двое суток. Поставки, как отмечает глава республики, идут из зоны конфликта в Донбассе. При этом Лукашенко подчеркнул, что обсуждал происходящее с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас же Москва и Минск вместе держат на контроле этот вопрос.

«Идет оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их», — объяснил Лукашенко.

Он также заверил, что Белоруссия пресекает попытки обеспечить мигрантов оружием ради недопущения вооруженного столкновения.

Ранее Лукашенко поручил военным обеспечить безопасность границ республики. Он также назвал «самоубийственной» политику Варшавы, которая стала стягивать к рубежам военную технику, передает «Царьград».