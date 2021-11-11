Семь популярных русских растений стали доставлять проблемы жителям США

Москва, 11 ноября. Довольно много растений, имеющих «русское» происхождение, произрастают в США и доставляют немало проблем американцам.
Например, чрезвычайно опасное перекати-поле в США привезли из Сибири. Этот непритязательный сорняк обосновался почти на всей территории страны.
В конце летнего сезона шары из переплетенных сухих побегов распространяются по округе, разбрасывая семена. Иногда люди даже вынуждены покидать свои поместья, захваченные такими «пришельцами».
«Эффектный внешне русский василек создал американским фермерам настоящие проблемы. Животные его не едят из-за горького вкуса и содержащихся в стеблях вредных веществ. В итоге целые поля оказываются во власти этого растения. Вывести василек практически невозможно, он прекрасно приспосабливается к любым, даже весьма сложным условиям», — написала переехавшая в США россиянка по имени Милана в своем блоге «50 оттенков Нью-Йорка» на платформе «Яндекс.Дзен».
Еще одно растение, которое ведет себя «плохо» в Соединенных Штатах — это сныть. Вначале американцы высаживали ее возле домов для декора. Однако затем жители заметили, что растение активно разрастается и конкурирует с местными видами.
Следующими героями повествования стали ольха и клен, которые создали немало препятствий американцам. Так, клен довольно быстро растет, поэтому уже через несколько лет затеняет округу, а ольха за короткий период способна кардинально изменить состав почв.
Также автор блога вспомнила о нелюбимых американцами кустах черной смородины и лиане пуэрарии, которая молниеносно обвивает деревья. Кроме того, это растение высвобождает углерод, что может в какой-то степени отразиться на климате.
Российский блогер Екатерина Новикова ранее рассказала об истинном отношении американцев. По ее словам, большинство жителей США — это дружелюбные и спокойные люди.