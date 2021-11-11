Семь популярных русских растений стали доставлять проблемы жителям США

Москва, 11 ноября. Довольно много растений, имеющих «русское» происхождение, произрастают в США и доставляют немало проблем американцам.

Например, чрезвычайно опасное перекати-поле в США привезли из Сибири. Этот непритязательный сорняк обосновался почти на всей территории страны.

В конце летнего сезона шары из переплетенных сухих побегов распространяются по округе, разбрасывая семена. Иногда люди даже вынуждены покидать свои поместья, захваченные такими «пришельцами».

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«Эффектный внешне русский василек создал американским фермерам настоящие проблемы. Животные его не едят из-за горького вкуса и содержащихся в стеблях вредных веществ. В итоге целые поля оказываются во власти этого растения. Вывести василек практически невозможно, он прекрасно приспосабливается к любым, даже весьма сложным условиям», — написала переехавшая в США россиянка по имени Милана в своем блоге «50 оттенков Нью-Йорка» на платформе «Яндекс.Дзен».

Еще одно растение, которое ведет себя «плохо» в Соединенных Штатах — это сныть. Вначале американцы высаживали ее возле домов для декора. Однако затем жители заметили, что растение активно разрастается и конкурирует с местными видами.

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Следующими героями повествования стали ольха и клен, которые создали немало препятствий американцам. Так, клен довольно быстро растет, поэтому уже через несколько лет затеняет округу, а ольха за короткий период способна кардинально изменить состав почв.

Также автор блога вспомнила о нелюбимых американцами кустах черной смородины и лиане пуэрарии, которая молниеносно обвивает деревья. Кроме того, это растение высвобождает углерод, что может в какой-то степени отразиться на климате.

Российский блогер Екатерина Новикова ранее рассказала об истинном отношении американцев. По ее словам, большинство жителей США — это дружелюбные и спокойные люди.