Политолог Чаплыга предупредил о невидимой войне на Украине, добивающей остатки энергетики

Киев, 11 ноября. На Украине в разгар энергетического кризиса появилась новая горячая точка, которую пока сложно рассмотреть невооруженным взглядом.

Тем временем невидимая война, развернувшаяся на подконтрольной Киеву территории, наносит сейчас куда больший ущерб, чем открытое вооруженное противостояние в Донбассе.

Об энергетической войне двух центров силы, разрушающих Украину намного эффективнее любых бомб и снарядов, ведущим украинского канала NEWSONE рассказал киевский политолог Михаил Чаплыга. Эксперт сразу же уточнил, что речь идет о конфликте между всем известным олигархом и популярным комиком, которого украинцам подсунули два года назад как непримиримого борца с олигархами. Речь идет, конечно же, о Ренате Ахметове и Владимире Зеленском, которые последние два года работали в четкой кооперации, но совсем недавно серьезно разругались.

wikimedia.org / Artemka/CC0

Чаплыга иронично отметил, что украинский гарант как-то утром проснулся с гениальной идеей: «А почему бы не подзаработать еще и на переделе рынка угля?». Для консультаций и координации всей операции из Турции выписали специалиста, которые уже работал на Украине в качестве смотрящего именно угольной сферы, и принялись топорно подводить к банкротству частные ТЭС и ТЭЦ, случайно задевая и последние оставшиеся государственные станции.

«Ситуация сложилась классическая: мы делили апельсины, много наших полегло. Плохо поделили. Теперь нету угля на теплоэлектростанциях и теплоэлектроцентралях. Потому что кое-кто (тот самый олигарх) показал кое-кому полруки. В результате этой зарубы без угля, тепла и электричества остались мы. А ребята продолжают делить власть. Это настоящая война товарищи. Невидимая глазу, но пострашнее того, что творится сейчас в Донбассе. Новые горячие точки появляются на Украине. Добивают энергетику, то есть и на с вами», — предупредил о неожиданной опасности Чаплыга.

Подводя неутешительный итог, политолог отметил, что вся эта внутренняя свара происходит на фоне глобального экономического кризиса, лишая обнищавшую до предела Украину даже самых микроскопических шансов пережить этот непростой период.

Ранее украинцы бурно отреагировали на решение власти отправить военных на границу с Белоруссией, призвав не будить в Лукашенко бурного медведя.