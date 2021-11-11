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Сборная России сыграет в красной форме в матче отбора ЧМ-2022 с Кипром
Спорт
Сборная России сыграет в красной форме в матче отбора ЧМ-2022 с Кипром
rfs.ru  /  Михаил Шапаев /Российский Футбольный Союз

Санкт-Петербург, 11 ноября. Сборная России выйдет на матч отборочного раунда ЧМ-2022 против киприотов в футболках красного цвета, вратарь — в зеленой. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной команды. 

Матч Россия — Кипр пройдет на «Газпром Арене» в Петербурге, стартовый свисток — в 20:00 по московскому времени.

После восьми матчей квалификационного турнира России лидирует в группе H с 19 очками, второе место занимает команда Хорватии (17 очков), на третьем месте располагается сборная Словакии (10 очков). Путевки в финальную часть катарского мундиаля получат команды, занявшие первые места в своих группах.

Последний матч группового этапа подопечные Валерия Карпина проведут 14 ноября в Сплите с командой Хорватии. Эту встречу обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.

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футбол матч сборная россии
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