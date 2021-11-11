Представитель ЛНР Мирошник ответил на обвинения США по поводу провокаций в Донбассе

Вашингтон, 11 ноября. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва устраивает провокации в Донбассе. Также он призвал российские власти не повторять «ошибку 2014 года».

Secretary Antony J. Blinken And Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba - United States Department of State https://t.co/xO3wREj5ED — ????????Democratic free space (@Mike_freespace) November 11, 2021

Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сказал, что Россия может попытаться повторить нападение на восточноевропейскую страну.

«Мы обеспокоены тем, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она предприняла еще в 2014 году, когда она сосредоточила силы вдоль границы, перешла на суверенную украинскую территорию», — отметил Блинкен.

Welcomed the opportunity to meet with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba today and launch our forward-looking Strategic Charter to advance security, prosperity, and rule of law. We affirm our commitment to strengthening our strategic partnership with Ukraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 10, 2021

Госсекретарь также похвалил украинскую сторону за «сдержанность» и обвинил Россию в провокациях, и сказал, что «не понимает намерения Москвы».

Блинкен во время совместной пресс-конференции подчеркнул, что США используют все доступные средства для продления соглашений о транзите российского газа через Украину, в частности, они координируют свои усилия с союзными странами.

«Мы поддерживаем диалог по обеспечению безопасности энергопоставок Украине. Это включает предоставление финансирования, которое поможет диверсифицировать энергетические ресурсы. Мы также работаем с партнерами и союзниками, чтобы задействовать все возможные рычаги давления для продления транзита газа», — сказал он.

Слова расходятся с делом

Ситуация на линии соприкосновения в настоящее время отличается от той, что обрисовал Блинкен. Согласно последним данным, украинские силовики выпустили 33 мины по территории ДНР.

«В 7.17 и 7.5 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка шахты «Трудовская» и населенного пункта Озеряновка. Выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра и 18 мин калибром 120 миллиметров», — сообщили в центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Приходько :

Сегодня в 07:50 ВФУ подвергли обстрелу посёлок Озеряновка, выпустив 18 мин калибром 120 мм. В результате обстрела обесточено 208 домовладений. Бригада РЭС работает над возобновлением электроснабжения. pic.twitter.com/h68oP6d8Sd — Оповещение граждан (@Opoveshenie) November 11, 2021

По словам представителя республики в подгруппе по безопасности контактной группы Алексея Никонорова, обострение ситуации в Донбассе наблюдается вдоль всей линии соприкосновения, при этом Киев намеренно препятствует достижению режима прекращения огня.

«В период с прошлого заседания подгруппы с 2 по 16 марта зафиксировано 54 случая нарушений режима прекращения огня со стороны киевских силовиков. Кроме того, регулярно фиксируются позиционные нарушения украинской армии вдоль всей линии соприкосновения. При этом некоторые официальные лица Киева делают публичные заявления о праве на ответный огонь», — рассказал Никоноров.

Власти Украины в 2014 году начали военную кампанию против ДНР и ЛНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. С сентября 2014 на встречах, в том числе Минской контактной группы, было принято три документа, о деэскалации конфликта и прекращении огня. Однако обстрелы мирных населенных пунктов со стороны ВСУ продолжаются.

Бла-бла-бла

По словам представителя самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родиона Мирошника, заявления Блинкена об «провокациях со стороны Москвы» базируются на полном нежелании видеть реальную картину мира. В США, безусловно, в курсе ситуации на линии соприкосновения, но они готовы подтасовывать факты для выполнения задач, одна из которых — развитие войны в Донбассе.

lug-info.com / ЛИЦ

«Вчера на заседании контактной группы глава СММ Яшар Чевик сказал, что за 15 месяцев с момента подписания мер по прекращению огня, среди мирного населения пострадали 81 человек — 63 на территории ДНР и ЛНР и 17 на территории подконтрольной Киеву. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, кто ведет войну с мирным населением, кто провоцирует и нагнетает ситуацию. Это точно не республики, которые совершенно не заинтересованы в эскалации конфликта. У нас есть нагнетание на линии соприкосновения, у нас есть нагнетание в публичной сфере в виде заявлений того же Кулебы, призывающих к военным действиям. Рассматривать слова представителей США, которые являются инициаторами и госпереворота, и развязывания гражданской войны истиной в последней инстанции — нет никаких оснований. Это продолжение игры, которая направлена на развязывание войны и кровопролития на территории Донбасса», — прокомментировал Мирошник.

По мнению представителя ЛНР, США по-прежнему заинтересованы в создании «горячей точки на Украине» и нынешнее заявление — это нагнетание ситуации. Американцы говорят о мире, «а в это время в аэропорту Украины приземляются транспортники с американским вооружением».

Мирошник считает, что и заявления Блинкена по поводу того, что США будут бороться за транзит газа — не более чем слова, потому что на деле им это невыгодно.