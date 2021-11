Представитель ЛНР Мирошник ответил на обвинения США по поводу провокаций в Донбассе

Вашингтон, 11 ноября. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва устраивает провокации в Донбассе. Также он призвал российские власти не повторять «ошибку 2014 года».

Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сказал, что Россия может попытаться повторить нападение на восточноевропейскую страну.

Welcomed the opportunity to meet with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba today and launch our forward-looking Strategic Charter to advance security, prosperity, and rule of law. We affirm our commitment to strengthening our strategic partnership with Ukraine.