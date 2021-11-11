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Минцифры сообщило о мощной кибератаке на «Госуслуги»
Технологии
Минцифры сообщило о мощной кибератаке на «Госуслуги»
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 11 ноября. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило о мощной кибератаке на известный портал «Госуслуги». Усилия киберпреступников оказались тщетными — удар был отражен.

Атака стала рекордной по своей мощности за всю историю существования портала. Новость об этом появилась в официальном Telegram-канале министерства.

«Отмечаем, что 10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на «Госуслуги» — свыше 680 гигабит в секунду», — сообщили в ведомстве.

Ранее пользователи зафиксировали сбои в работе мобильной версии «Госуслуг». Позже выяснилось, что при работе через сайт не получается войти в личный кабинет — вкладка медленно загружается, после чего перезагружается и выдает ошибку.

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