Рыбак спас брошенную собаку на необитаемом острове в Петербурге

Исхудавшего пса обнаружили на острове Кривая Дамба в акватории грузового порта Северной столицы. Собака провела в одиночестве и без еды около трех месяцев.

На собаку случайно наткнулся петербургский рыбак Алексей. Мужчине стало жалко четвероного отшельника. Он регулярно навещал его и приносил пищу.

Позже рыбак обратился в службу спасения животных СК «Легион». Сотрудники организации незамедлительно отправились на остров спасать пса.

«Поставили собаколовку, туда еду. Как только мы отошли, собака попалась. Она автоматически закрывается. После этого мы ее занаркозили, чтобы она не нервничала у нас в лодке»», — рассказал руководитель службы спасения животных СК «Легион» Александр Цинкевич.

По словам спасателя, пса могли выкинуть с иностранного корабля, который зашел в порт. В настоящий момент проверяют чип животного, чтобы разобраться в подробностях его судьбы. А пока собака обрела заботливую хозяйку в городе Всеволожск. Мария Белова дала ей кличку Найда.

«Найда пока остается пугливой, но лакомства принимает с удовольствием. Гулять с ней выходим. Но она максимум два шага делает и сразу же ложится. Ей нужно куда-нибудь забиться. Сказать, что она веселая, не могу. Но уже лучше, чем была, когда мы ее привезли. Тогда она даже к себе не подпускала никого», — поделилась женщина.

Марина также обратилась к ветеринарам, чтобы обследовать животное и выявить возможные заболевания.