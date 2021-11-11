Банк России опубликовал официальные курсы валют на 12 ноября

Москва, 11 ноября. Рубль опустился по отношению к доллару, но укрепил свои позиции к евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Курс нацвалюты США поднялся на 50,14 копейки и составил 71,20 рубля за единицу. Европейская валюта подешевела на 13,18 копейки и оказалась на уровне 81,66 рубля.

Торги Московской биржи открылись укреплением курса и доллара, и евро. Стоимость американской валюты к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов поднялась на 7 копеек и составила 71,37 рубля. Биржевой курс евро вырос на 26 копеек, до 81,90 рубля.

Если нефть в декабре подорожает до 90 долларов за баррель, то курс доллара снизится примерно до 65 рублей. Такое мнение выразил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.