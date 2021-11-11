Лукашенко попросил Путина отправить в Белоруссию Ту-160 ВКС РФ в ответ на угрозы Запада

Минск, 11 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой отправить на дежурство к границам республики стратегическую авиацию Воздушно-космических сил России, сообщило агентство «БелТА».

По информации журналистов, глава Республики Беларусь попросил подключить к патрулированию границ Союзного государства Министерство обороны РФ. В ответ на просьбу Лукашенко в страну были направлены два бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 в сопровождении белорусских истребителей.

«Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами», — отметил президент Белоруссии.

Отмечается, что на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе Запад перешел к откровенным угрозам в адрес Минска. В США и Европе заявляют о якобы причастности властей Республики Беларусь к ситуации с мигрантами.

«Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят», — сказал Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин находится в постоянном контакте с Лукашенко по миграционному кризису. В то же время белорусский лидер заявил, что в лагерь мигрантов на польско-белорусской границе предпринимаются попытки перебросить оружие и боеприпасы для провоцирования конфликта, передает «Царьград».