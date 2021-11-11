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Президент Алжира отказался посещать конференцию по Ливии на фоне конфликта с Францией
Весь мир
Президент Алжира отказался посещать конференцию по Ливии на фоне конфликта с Францией
Prt Scr facebook.com  / 

Алжир, 11 ноября. Министр иностранных дел Рамтан Ламамра подтвердил, что после безответственных, оскорбительных высказываний Эммануэля Макрона в сторону нации президент Абдельмаджид Теббун отказался участвовать в проводимой Францией международной конференции по Ливии.

По его словам, страна направила делегацию в Париж, где состоится запланированное на 12 ноября мероприятие, организованное Германией и Италией с целью подготовки Триполи к своевременному проведению президентских и парламентских выборов, а также выводу иностранных сил и наемников.

«Обстоятельства не располагают к личному присутствию президента республики на этом форуме, несмотря на его приверженность как действенной роли Алжира по отношению к нашим братьям ливийцам, так и разрешению ливийского вопроса через демократию, мир», — сказал глава МИД.

Накануне Эммануэль Макрон позвонил Абдельмаджиду Теббуну, чтобы убедить поучаствовать в парижской конференции по североафриканской стране, но алжирский коллега не ответил, поэтому французская сторона использовала дипломатические каналы и отправила официальное приглашение почтой.

Такая реакция президента отразила сохранившуюся напряженность между странами. Хотя Эммануэль Макрон отмечал, что сожалеет по поводу разногласий с африканской республикой, возникших после его неоднозначных высказываний.

Глава Елисейского дворца заявлял об отсутствии алжирской нации до французского колониализма и о том, что страной управляет «военно-политическая система», которая полностью переписала официальную историю. Абдельмаджид Теббун ответил, что не восстановит диалог с Парижем после подстрекательских комментариев, оскорбивших народ.

«Речь идет не обо мне, а о национальной проблеме. Ни один алжирец не согласится с тем, что я связываюсь с теми, кто нас оскорбил», — подчеркивал североафриканский лидер.

Республика назвала высказывания Эммануэля Макрона вмешательством, отозвала посла и закрыла воздушное пространство для французской военной авиации. Также власти предложили не только пересмотреть экономические и торговые отношения с Парижем, но и криминализировать колониализм.

Министр иностранных дел Рамтан Ламамра напомнил, что на независимую алжирскую политику не влияют позиции зарубежных стран, даже значимые на международной арене. По его словам, с момента обретения независимости диалог с Францией пережил множество кризисов и недавний лишь очередной.

Ранее начальник Генштаба Ливии Мухаммад аль-Хаддад обсудил с алжирским коллегой Саидом Ченгрихой военное сотрудничество и развитие ситуации в области региональной безопасности. Стороны договорились обмениваться мнениями по взаимно интересным вопросам.

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ливия франция алжир
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