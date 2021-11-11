Выставка в честь 200-летия Достоевского откроется в алтайской библиотеке

Барнаул, 11 ноября. В четверг, 11 ноября, краевая библиотека имени Шишкова отметит 200-летие Федора Достоевского выставкой и спектаклем.

Книжно-иллюстративная выставка «Человек — целый мир» будет работать в библиотеке до 24 декабря. На ней представлено все самое интересное о великом русском писателе от биографов, исследователей и литературоведов, которые рассказывают о Достоевском как о гении литературы, каторжанине, любящем муже и заботливом отце, сообщает «Алтайская правда».

Будут представлены и произведения самого писателя, в том числе прижизненные издания из фондов редкостей библиотеки.

Будет показана новая постановка литературного театра библиотеки: гости увидят оригинальную трактовку повести «Дядюшкин сон». В программе литературный баттл по повести «Двойник», в котором поучаствуют студенты и преподаватели Алтайского государственного университета.

Ранее ФАН рассказывал о фестивале «Кантата» в Калининграде. В этом году его посвятили 800-летнему юбилею Александра Невского.