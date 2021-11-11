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11 ноября 14:23
14:21
Спорт
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14:21
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14:20
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14:12
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СБУ: Галкина внесли в черный список из-за «предпосылок нарушения целостности страны»
14:06
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Еще одно заседание суда по делу Саакашвили пройдет в Тбилиси 15 ноября
14:04
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«Этот день в истории». Что произошло 11 ноября, праздники, факты, люди
Видео

Вы узнаете, где и на чем можно сэкономить 11 ноября, куда вела первая в России железная дорога, а также на что обращают внимание потребители в такой необычный праздник, как День качества. 

11 ноября отмечают Всемирный день качества. В России это достаточно молодой праздник, учрежденный только в 2016 году. Его цель – напомнить о необходимости постоянного совершенствования оказания услуг, изготовления продукции и так далее. Проблема качества — одна из наиболее актуальных проблем для экономики многих стран мира.

Любители тратить деньги отмечают День шопинга. Сегодня можно существенно сэкономить, закупаясь в интернет-магазинах. Праздник появился 12 лет назад в качестве анонса больших скидок на популярной торговой площадке AliExpress.

Также в этот день в 1837 году состоялось торжественное открытие первой в России пассажирской дороги. Это событие вызвало небывалый ажиотаж в обществе.

11 ноября родились многие известные деятели культуры. Среди них – классик русской литературы Федор Достоевский, а также популярный актер Леонард Ди Каприо. С какими еще событиями связано 11 ноября — расскажем в новом выпуске программы «Этот день в истории».

 

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железная дорога качество шопинг этот день в истории
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