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Royal Air Maroc объявила о запуске прямых рейсов между Касабланкой и Тель-Авивом

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 13:34
Весь мир
Royal Air Maroc объявила о запуске прямых рейсов между Касабланкой и Тель-Авивом
pixabay.com  / 

Рабат, 11 ноября. Марокканская правительственная авиакомпания Royal Air Maroc объявила о запланированном на 12 декабря открытии прямого воздушного сообщения между Касабланкой и Тель-Авивом.

Всего в неделю ожидается выполнение трех рейсов — по воскресеньям, вторникам и четвергам, при этом время в пути составит около пяти с половиной часов. Согласно информации израильского агентства Kan, решение о запуске прямых перелетов принято в ответ на многочисленные просьбы представителей марокканской общины в Израиле. Кроме того, оно позволит туристам и бизнесменам двух сторон легко путешествовать в оба направления.

 

 

Объявление Royal Air Maroc сделано в рамках договора о нормализации отношений, подписанного между Рабатом и Тель-Авивом и включенного в череду так называемых «соглашений Авраама». Это не первые полеты, совершаемые из Марокко в Израиль. Так, в мае 2021 года в аэропорту Рабата приземлился самолет с группой еврейских туристов на борту, после чего авиасообщение между двумя странами не прекращалось. В начале прошлого месяца Royal Air Maroc подписала протокол о сотрудничестве с компанией EL AL Israel Airlines с целью развивать контакты в туристическом секторе.

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израиль марокко
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