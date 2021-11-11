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Юристы Пригожина опубликовали требования суда к Шевченко, Косыгину и «Медузе»
Общество
Юристы Пригожина опубликовали требования суда к Шевченко, Косыгину и «Медузе»
ТАСС  /  Михаил Метцель

Санкт-Петербург, 11 ноября. Юридическая служба компании «Конкорд» получила восемь исполнительных листов по двум судебным делам в отношении журналистов Максима Шевченко и Ильи Косыгина, а также SIA Medusa Project.

Как сообщает пресс-служба компании, исполнительные листы были получены 9 ноября в Савеловском районном суде. В них ответчиков призывают удалить спорные материалы, опровергнуть недостоверные сведения о бизнесмене Евгении Пригожине путем публикации соответствующей резолютивной части решения суда, а также взыскать с них компенсацию морального вреда.

«Юридическая служба компании «Конкорд» предупреждает о недопустимости публикации порочащей, недостоверной информации в отношении Пригожина Евгения Викторовича», — говорится в сообщении компании.

Юристы Пригожина опубликовали требования суда к Шевченко, Косыгину и «Медузе»
Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

В конце сентября второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы SIA Medusa Project (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) против бизнесмена Евгения Пригожина. Суд оставил без изменений апелляционное определение Мосгорсуда по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации предпринимателя.

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Евгений Пригожин суд шевченко медуза
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