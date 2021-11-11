Премьер Польши Моравецкий назвал миграционный кризис новым типом войны

Варшава, 11 ноября. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал обострение миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

По его словам, сейчас руководство Варшавы имеет дело с новым типом войны.

«Это война, где боеприпасами являются гражданские лица и средства массовой информации», — написал он на собственной странице в Twitter.

Вместе с тем глава кабинета министров добавил, что Польша готова продолжить защиту своего суверенитета.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может перекрыть газопровод «Ямал — Европа». На такую меру руководство республики готово пойти в случае закрытия границы с Европейским союзом.