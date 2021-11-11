Политолог Соловейчик: Чиновники Смольного не сделали ничего для спасения «Севкабеля»

Чиновники правительства Санкт-Петербурга показали свой непрофессионализм и нераспорядительность, допустив банкротство крупнейшего предприятия города — «Севкабеля», уверен представитель регионального объединения коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик. По его словам, городские власти вновь, как и в случае с «Красным треугольником» в середине 2000-х годов, допустили уход «Севкабеля» в другой регион.

Одно из крупнейших оборонных предприятий Санкт-Петербурга, «Севкабель», с 2012 года приносящее миллиардные прибыли бюджету Северной столицы, может окончательно переехать в Псков. Это произошло после рекордного обвала выручки — сразу на 4 млрд рублей — в 2020 году и последующего банкротства предприятия, что повлекло за собой его фактическую гибель. В самый разгар пандемии уволены оказались около 600 человек.

Предложение кредиторам «Севкабеля» поменять место дислокации сделали в промышленно-металлургическом холдинге «Акрон холдинг» (ГК Akron Holding), который полностью выкупил активы завода «Псковкабель» в Пскове в декабре 2020 года.

Большая часть предприятия перешла банку-заемщику «Траст» в 2019 году. Несмотря на то, что «Севкабель» находился на грани закрытия, власти Петербурга проигнорировали ситуацию. Все это и привело к полному банкротству и гибели «Севкабеля».

Ряд опрошенных ФАН экспертов убеждены: если бы власти Санкт-Петербурга, в том числе и губернатор Александр Беглов, поддержали в трудную минуту стратегическое предприятие города, оно смогло бы выбраться из долгов и продолжило бы приносить ему прибыль. Однако этого не случилось. Теперь на собственность «Севкабеля» имеют виды бизнесмены, которые платят налоги в других регионах.

Представитель регионального объединения коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик подчеркнул, что в петербургском правительстве «проявили нераспорядительность, когда позволили обанкротить «Севкабель». В этой связи он особенно отметил непрофессионализм чиновников комитета по экономическому развитию, промышленной политики и торговли.

«Они не сделали ничего, чтобы удержать на плаву это крупнейшее предприятие и сохранить как рабочие места, так и налоги для жителей нашего города, — подчеркнул политик. — Безусловно, более энергичные и последовательные действия чиновников были востребованы. И случись они — ситуация с «Севкабелем», возможно, была бы иной».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Собеседник ФАН рассказал, что именно следует сделать Смольному, чтобы подобная ситуация не повторилась впредь.

«Необходимо вести четкий мониторинг ситуации на крупнейших промышленных предприятиях города (это как раз входит в задачи чиновников вышеупомянутого комитета). Позже на его основе должен быть подготовлен доклад в правительство Санкт-Петербурга, чтобы оно принимало соответствующие решения. Мне сложно сказать, не обладая всей полнотой информации, какие именно предприятия находятся сейчас под угрозой закрытия, но очевидно, что вся эта история с удаленкой, QR-кодами и нерабочими днями поставила под вопрос существование многих из них», — заметил Соловейчик.

Он подчеркнул, что «Севкабель» фактически повторил судьбу коммерческого объединения «Красный треугольник», обанкротившегося в середине 2000-х.

«И все, что осталось от «Треугольника», было перенесено на промышленные площадки как раз Псковской области. С точки зрения доходов, выручки и прибыли это оказалось более выгодно», — резюмировал политик.

Максим Черниговский, эксперт постоянной комиссии по промышленности, экономике и собственности Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» убежден — перенос места дислокации «Севкабеля» в Псковскую область нанесет ущерб казне Северной столицы.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Мы знаем что основная часть регионального бюджета формируется за счет двух налогов: НДФЛ и налога на прибыль, — сказал эксперт в интервью ФАН. — Вместе они дают до 70% поступлений денег в казну. И естественно, что уход такого крупного предприятия из города не принесет ему никакой пользы».

Банкротство «Севкабеля» было связано не столько с пандемией коронавируса, сколько с многомиллионными долгами, которые набрал под залог собственности предприятия его владелец — глава АО «Росскат» Николай Таран. В результате еще в 2019 году 93% предприятия отошли банку-заемщику «Траст», а в настоящее время планы на его покупку имеет глава холдинга «Акрон» Павел Морозов, в распоряжении которого имеются 11 металлургических заводов.