Политолог Соловейчик: Чиновники Смольного не сделали ничего для спасения «Севкабеля»

Чиновники правительства Санкт-Петербурга показали свой непрофессионализм и нераспорядительность, допустив банкротство крупнейшего предприятия города — «Севкабеля», уверен представитель регионального объединения коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик. По его словам, городские власти вновь, как и в случае с «Красным треугольником» в середине 2000-х годов, допустили уход «Севкабеля» в другой регион.
Одно из крупнейших оборонных предприятий Санкт-Петербурга, «Севкабель», с 2012 года приносящее миллиардные прибыли бюджету Северной столицы, может окончательно переехать в Псков. Это произошло после рекордного обвала выручки — сразу на 4 млрд рублей — в 2020 году и последующего банкротства предприятия, что повлекло за собой его фактическую гибель. В самый разгар пандемии уволены оказались около 600 человек.
Предложение кредиторам «Севкабеля» поменять место дислокации сделали в промышленно-металлургическом холдинге «Акрон холдинг» (ГК Akron Holding), который полностью выкупил активы завода «Псковкабель» в Пскове в декабре 2020 года.
Большая часть предприятия перешла банку-заемщику «Траст» в 2019 году. Несмотря на то, что «Севкабель» находился на грани закрытия, власти Петербурга проигнорировали ситуацию. Все это и привело к полному банкротству и гибели «Севкабеля».
Ряд опрошенных ФАН экспертов убеждены: если бы власти Санкт-Петербурга, в том числе и губернатор Александр Беглов, поддержали в трудную минуту стратегическое предприятие города, оно смогло бы выбраться из долгов и продолжило бы приносить ему прибыль. Однако этого не случилось. Теперь на собственность «Севкабеля» имеют виды бизнесмены, которые платят налоги в других регионах.
Представитель регионального объединения коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик подчеркнул, что в петербургском правительстве «проявили нераспорядительность, когда позволили обанкротить «Севкабель». В этой связи он особенно отметил непрофессионализм чиновников комитета по экономическому развитию, промышленной политики и торговли.
«Они не сделали ничего, чтобы удержать на плаву это крупнейшее предприятие и сохранить как рабочие места, так и налоги для жителей нашего города, — подчеркнул политик. — Безусловно, более энергичные и последовательные действия чиновников были востребованы. И случись они — ситуация с «Севкабелем», возможно, была бы иной».
Собеседник ФАН рассказал, что именно следует сделать Смольному, чтобы подобная ситуация не повторилась впредь.
«Необходимо вести четкий мониторинг ситуации на крупнейших промышленных предприятиях города (это как раз входит в задачи чиновников вышеупомянутого комитета). Позже на его основе должен быть подготовлен доклад в правительство Санкт-Петербурга, чтобы оно принимало соответствующие решения. Мне сложно сказать, не обладая всей полнотой информации, какие именно предприятия находятся сейчас под угрозой закрытия, но очевидно, что вся эта история с удаленкой, QR-кодами и нерабочими днями поставила под вопрос существование многих из них», — заметил Соловейчик.
Он подчеркнул, что «Севкабель» фактически повторил судьбу коммерческого объединения «Красный треугольник», обанкротившегося в середине 2000-х.
«И все, что осталось от «Треугольника», было перенесено на промышленные площадки как раз Псковской области. С точки зрения доходов, выручки и прибыли это оказалось более выгодно», — резюмировал политик.
Максим Черниговский, эксперт постоянной комиссии по промышленности, экономике и собственности Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» убежден — перенос места дислокации «Севкабеля» в Псковскую область нанесет ущерб казне Северной столицы.
«Мы знаем что основная часть регионального бюджета формируется за счет двух налогов: НДФЛ и налога на прибыль, — сказал эксперт в интервью ФАН. — Вместе они дают до 70% поступлений денег в казну. И естественно, что уход такого крупного предприятия из города не принесет ему никакой пользы».
Банкротство «Севкабеля» было связано не столько с пандемией коронавируса, сколько с многомиллионными долгами, которые набрал под залог собственности предприятия его владелец — глава АО «Росскат» Николай Таран. В результате еще в 2019 году 93% предприятия отошли банку-заемщику «Траст», а в настоящее время планы на его покупку имеет глава холдинга «Акрон» Павел Морозов, в распоряжении которого имеются 11 металлургических заводов.