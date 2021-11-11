Матч Россия — Кипр 11 ноября: где и во сколько смотреть, шансы команд, «секретный» расклад

Матч Россия — Кипр отборочного турнира ЧМ-2022 многие называют генеральной репетицией перед встречей россиян с фаворитами группы H — хорватами. При этом для сборной России ситуация уже после матча с аутсайдерами группы — киприотами — может сложиться так, что путевка в Катар будет обеспечена досрочно.

Напомним, в финальный турнир Чемпионата мира в Катаре, который состоится в ноябре — декабре 2022 года, напрямую проходит только победитель отборочной группы. Команде, занявшей второе место, необходимо будет пройти через стыковые матчи. Для нашей команды такой вариант крайне нежелателен, ведь это серьезно понизит шансы россиян на поездку в Катар.

Матч Россия — Кипр 11 ноября: где и во сколько смотреть

Российская сборная будет играть в родных стенах — на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча состоится в 20:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Россия-1», начало трансляции в 19:50.

Шансы соперников

Скажем прямо: наша сборная, возглавляющая группу с 19 очками, имеет все шансы не просто победить Кипр, который занимает последнюю строчку таблицы со скромными пятью очками, но и сделать это с крупным счетом. Тем более что россиян поддержат болельщики.

Ранее Роспотребнадзор разрешил провести матч Россия — Кипр при 30-процентной заполняемости стадиона. Попасть на игру смогут только российские болельщики, имеющие QR-код с информацией о вакцинации от COVID-19 либо о перенесенной коронавирусной инфекции. Напомним, максимальная вместимость «Газпром Арены» составляет 68 тысяч зрителей.

При этом сборная России при любом раскладе уже обеспечила себе как минимум второе место. Но стоит задача остаться во главе группы и не попадать на стыковые матчи, где возможна встреча с объективно очень трудными соперниками — Испанией, Италией и Португалией.

Федеральное агентство новостей /

«Секретный» расклад

После матча на «Газпром Арене» нашей команде предстоит поездка в Сплит, где в воскресенье, 14 ноября, состоится решающий для нас матч со сборной Хорватии, которая пока отстает от России на два очка.

Если в Петербурге россияне обыграют киприотов, а хорваты одолеют команду Мальты, то в воскресенье наша команда будет иметь все то же преимущество в два очка. В этом случае Россию вполне устроит ничья, проигрыш будет означать «стыки», которых, напомним, лучше избежать.

Но есть и «секретный» расклад, при котором Россия уже в четверг напрямую выйдет на ЧМ-2022 и сможет подойти к матчу с хорватами вполне расслабленно.

Что для этого нужно? Обязательно победить Кипр и надеяться на чудо — что Мальта на своем поле сумеет добиться практически невозможного: ничьей или, чем черт не шутит, в жизни все бывает, победы! Именно при этом не слишком реальном варианте россияне станут недосягаемы для своего главного соперника. При победе Мальты над Хорватией у России будет отрыв в пять очков, при ничьей — в четыре очка. Этот разрыв хорватам уже не отыграть.

Увы, возможен и вариант, когда нам придется играть в Сплите только на победу. Если сборная России сыграет вничью с Кипром (о поражении думать не хочется), а Хорватия победит Мальту, то у нас и хорватов будет по 20 очков. Но разница забитых и пропущенных мячей у сборной Хорватии лучше. В этом случае нашим ребятам придется в Сплите биться только за победу. Так что пожелаем удачи нашей команде и Мальте.