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Британскую обувную компанию уличили в использовании штрейкбрехеров
Общество
Британскую обувную компанию уличили в использовании штрейкбрехеров
 /  pixabay.com

Соммерсет, 11 ноября. Сотрудники склада Clarks в Соммерсете бастуют уже более месяца, добиваясь от руководства компании повышения зарплаты и улучшения условий труда. Как утверждает профсоюз, компания, чтобы избежать убытков, использовала труд работников из агентств по занятости, что противоречит закону, сообщает профсоюзная газета «Солидарность».

В профсоюзе напомнили, что агентства по занятости не имеют права предоставлять временных сотрудников для выполнения штатных обязанностей бастующих. При этом Clarks цинично признает, что использует труд работников из агентств, оправдываясь тем, что они якобы выполняют другую работу.

Общественный союз, представляющий интересы рабочих, намерен продолжить расследование скандальных шагов компании, чтобы обжаловать их в профильных госорганах.

Ранее ФАН сообщал о забастовке, которую объявили врачи и медсестры на западе Судана из-за переработок в рамках борьбы с COVID-19.

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