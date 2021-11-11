Премьер Палестинской автономии призвал США не оглядываться на Израиль в вопросе Иерусалима

Иерусалим, 11 ноября. Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммад Штайе заявил о необязательности получения израильского одобрения для открытия консульства США в Восточном Иерусалиме.

Чиновник выступил перед иностранными журналистами с соответствующим заявлением в городе Рамалла на Западном берегу. Это произошло вскоре после пресс-конференции 6 ноября с участием премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и министра иностранных дел Яира Лапида. Премьер тогда заявил, что «в Иерусалиме нет места для еще одного американского консульства», а глава МИД добавил, что еврейское государство не будет возражать против открытия диппредставительства — правда, если оно будет расположено в Рамалле.

«Рамалла — это не Иерусалим, и Рамалла — не столица Палестины. Мы надеемся, что США выполнят свои обещания», — сказал Штайе.

Также палестинский премьер призвал США к более жестким действиям против расширения израильских поселений на Западном берегу, где в настоящее время проживают около 475 000 евреев. Их общины на этой территории считаются незаконными с точки зрения ООН.

Watch: The #US does not need Israel’s “permission” to reopen its consulate for #Palestine in #Jerusalem, Palestine's prime minister says, urging Washington to honor its diplomatic pledges.https://t.co/MzGCkNwfNn pic.twitter.com/MYgYCsnZin — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 11, 2021

Штайе упомянул недавнее внесение израильской компании NSO Group в черный список Соединенных Штатов за создание и развитие шпионского ПО Pegasus и отметил, что после этого шага Вашингтон вполне имеет возможность «санкционировать» вывод еврейских поселений с Западного берега.

Кроме того, чиновник обратился к делегации Конгресса США, посетившей Рамаллу 10 ноября, с просьбой оказать помощь в смягчении дефицита бюджета Палестинской автономии, который по оценкам Всемирного банка достигает 1,36 миллиарда долларов.

«Соединенные Штаты поддерживали наш бюджетный дефицит в течение года. Я, действительно, попросил конгрессмена сегодня реально помочь нам в этом вопросе», — сказал он.

Американское генеральное консульство в Восточном Иерусалиме официально закрыто с марта 2019 года по решению экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В то же время действующее диппредставительство США в Тель-Авиве было перенесено в Западный Иерусалим, что спровоцировало негативную реакцию арабских стран и Палестинской автономии, так как подобный шаг является признанием всего Иерусалима столицей Израиля.

Will the US Secretary of State Antony Blinken blink in the face of Israeli resistance against US demands to reopen its consulate in occupied East Jerusalem? https://t.co/nK2Cy5Cj6S — TRT World (@trtworld) November 11, 2021

Это расходится с официальной позицией ООН, по которой восточная часть древнего города (как и Западный берег Иордана) квалифицируется как оккупированная Израилем территория по итогам Шестилетней войны 1967 года.

Возвращение генконсульства в Восточный Иерусалим — одно из предвыборных обещаний Джо Байдена. Тогда еще кандидат в президенты заявил о намерении сохранить американское посольство в Западном Иерусалиме и возобновить работу ранее закрытого дипломатического объекта в Палестине для поддержания связи с автономией.

????????The US consulate in occupied East Jerusalem was closed in 2019 by then US president Donald Trump. His successor Joe Biden had promised to re-open it during his election campaignhttps://t.co/NAd8EwVNww — Peoples Dispatch (@peoplesdispatch) November 8, 2021

Подобный разворот Вашингтона на 180 градусов, разумеется, вызывает отрицательную реакцию со стороны израильского руководства. Беннет и Лапид, а также многие другие официальные лица еврейского государства высказываются против отката к ситуации 2018 года. Так, министр юстиции Израиля Гидеон Саар заявлял следующее: