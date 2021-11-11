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Премьер Палестинской автономии призвал США не оглядываться на Израиль в вопросе Иерусалима
Весь мир
Премьер Палестинской автономии призвал США не оглядываться на Израиль в вопросе Иерусалима
Global Look Press  /  Prime Minister Office/Keystone Press Agency

Иерусалим, 11 ноября. Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммад Штайе заявил о необязательности получения израильского одобрения для открытия консульства США в Восточном Иерусалиме.

Чиновник выступил перед иностранными журналистами с соответствующим заявлением в городе Рамалла на Западном берегу. Это произошло вскоре после пресс-конференции 6 ноября с участием премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и министра иностранных дел Яира Лапида. Премьер тогда заявил, что «в Иерусалиме нет места для еще одного американского консульства», а глава МИД добавил, что еврейское государство не будет возражать против открытия диппредставительства — правда, если оно будет расположено в Рамалле.

«Рамалла — это не Иерусалим, и Рамалла — не столица Палестины. Мы надеемся, что США выполнят свои обещания», — сказал Штайе.

Также палестинский премьер призвал США к более жестким действиям против расширения израильских поселений на Западном берегу, где в настоящее время проживают около 475 000 евреев. Их общины на этой территории считаются незаконными с точки зрения ООН.

Штайе упомянул недавнее внесение израильской компании NSO Group в черный список Соединенных Штатов за создание и развитие шпионского ПО Pegasus и отметил, что после этого шага Вашингтон вполне имеет возможность «санкционировать» вывод еврейских поселений с Западного берега.

Кроме того, чиновник обратился к делегации Конгресса США, посетившей Рамаллу 10 ноября, с просьбой оказать помощь в смягчении дефицита бюджета Палестинской автономии, который по оценкам Всемирного банка достигает 1,36 миллиарда долларов.

«Соединенные Штаты поддерживали наш бюджетный дефицит в течение года. Я, действительно, попросил конгрессмена сегодня реально помочь нам в этом вопросе», — сказал он.

Американское генеральное консульство в Восточном Иерусалиме официально закрыто с марта 2019 года по решению экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В то же время действующее диппредставительство США в Тель-Авиве было перенесено в Западный Иерусалим, что спровоцировало негативную реакцию арабских стран и Палестинской автономии, так как подобный шаг является признанием всего Иерусалима столицей Израиля.

Это расходится с официальной позицией ООН, по которой восточная часть древнего города (как и Западный берег Иордана) квалифицируется как оккупированная Израилем территория по итогам Шестилетней войны 1967 года.

Возвращение генконсульства в Восточный Иерусалим — одно из предвыборных обещаний Джо Байдена. Тогда еще кандидат в президенты заявил о намерении сохранить американское посольство в Западном Иерусалиме и возобновить работу ранее закрытого дипломатического объекта в Палестине для поддержания связи с автономией.

Подобный разворот Вашингтона на 180 градусов, разумеется, вызывает отрицательную реакцию со стороны израильского руководства. Беннет и Лапид, а также многие другие официальные лица еврейского государства высказываются против отката к ситуации 2018 года. Так, министр юстиции Израиля Гидеон Саар заявлял следующее:

«Я пару раз говорил с Беннетом по этому вопросу. Мы придерживаемся одного мнения без разногласий. Кто-то сказал, что это — предвыборное обязательство. Но для нас это обязательство целого поколения. Мы не пойдем на компромисс в этом вопросе».

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сша израиль палестина иерусалим
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