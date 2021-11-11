Патриарх Кирилл предложил регулировать заимствования иностранных слов в русском языке

Москва, 11 ноября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой разработать общественный механизм регулирования заимствованных иностранных слов в русском языке.

Патриарх напомнил о действующем в России законе о государственном языке, который устанавливает порядок использования иностранных слов и фраз в публичном пространстве. Таким образом, употребляемые выражения должны сопровождаться адекватным смысловым переводом на русский язык. Однако неясной остается ситуация с транслитерацией английских слов, для которой применяется кириллица.

«Это серьезный вопрос к специалистам-филологам. Полагаю, было бы уместно совместно выработать если не правовой, то хотя бы некий общественный механизм регулирования этой проблемы, чтобы исправлять ситуацию там, где это возможно», — заявил патриарх на пленарном заседании Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности.

По его словам, речь касается не узкоспециальных терминов или авторских названий, а того языка, который используется повседневно, в том числе в СМИ, литературе или при общении. Кроме того, патриарх обратился к педагогам с призывом не использовать молодежный сленг в диалоге с учениками для установления контакта.

Патриарх Кирилл ранее заявил, что жизнь по законам православия может спасти Россию. В своей проповеди он также призвал бога хранить вооруженные силы страны.