Актеры сериала «Сваты» поздравили с днем рождения Олесю Железняк

Актеры одного из самых народных сериалов «Сваты» в беседе с ФАН поздравили заслуженную артистку России Олесю Железняк с днем рождения. 11 ноября ей исполнилось 47 лет.

Зрителям повезло, что в стране есть такие актрисы, как Олеся Железняк. Об этом заявил народный артист России Федор Добронравов. Он подчеркнул, что Железняк не только востребована в профессии, но и успешна в семье — у нее долгий брак и четверо детей.

Кадр из сериала «Сваты» /

«В личном общении теплый, добрый и прекрасный человек. Замечательная мать, прекрасная жена. Раз она со своим супругом Спартаком Сумченко столько лет вместе», — отметил Добронравов.

Кадр из сериала «Сваты» /

При этом сейчас актриса — главный добытчик в семье. Ее любимый супруг занимается домашним хозяйством и воспитанием детей. Сама же Железняк такое распределение ролей в семье не скрывает.

«Я бы здоровья Олесе пожелал. Ей столько сил надо. Бедненькая она и ездит, и летает, и играет и безудержно просто. Я восхищен ее темпераментом и ее силе внутренней. Дай бог, ей здоровья и дальнейшего процветания», — с теплотой отметил Добронравов.

Кадр из сериала «Сваты» /

Олеся Железняк училась в Российской академии театрального искусства на курсе Марка Захарова, после окончания обучения была принята в труппу Московского театра «Ленком». Первая популярность к ней пришла вместе с успешным кинодебютом в фильме «Ландыш серебристый». Но всенародную популярность и любовь зрителей Олесе Железняк подарили роли в сериалах «Моя прекрасная няня» и, конечно же, «Сваты». Как неоднократно подмечали критики — актриса удачно вписывается в образы комичных персонажей.

Коллега по сериалу «Сваты», народный артист России Анатолий Васильев, несмотря на то, что ему не удалось пересечься с Железняк на съемочной площадке, все равно не поскупился на приятные слова в адрес актрисы.

«Олеся Железняк прекрасная актриса, но мне не удалось с ней поработать», — отметил Васильев.

Кадр из сериала «Сваты» /

Артист Александр Феклистов, сыгравший ученого Александра Берковича в этом проекте, тоже поздравил актрису.

«Олесе желаний, сил и здоровья!» — точно подметил Феклистов.

Prt Scr instagram.com / @olesyazheleznyak

По мнению поклонников, в последнее время внешний вид Олеси заметно преобразился. Железняк показала, что может быть и настоящей красавицей. Это подтверждают и постоянно появляющиеся в ее микроблоге шикарные снимки. Накануне режиссеррассказал ФАН, за что он благодарен актрисе.

Ранее сама Олеся Железняк назвала планируемые сроки выхода долгожданного седьмого сезона «Сватов». Поклонники сериала должны увидеть финальные эпизоды уже в конце осени.