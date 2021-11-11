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Актеры сериала «Сваты» поздравили с днем рождения Олесю Железняк
Общество
Актеры сериала «Сваты» поздравили с днем рождения Олесю Железняк
Кадр из сериала «Сваты»  / 

Актеры одного из самых народных сериалов «Сваты» в беседе с ФАН поздравили заслуженную артистку России Олесю Железняк с днем рождения. 11 ноября ей исполнилось 47 лет.

Зрителям повезло, что в стране есть такие актрисы, как Олеся Железняк. Об этом заявил народный артист России Федор Добронравов. Он подчеркнул, что Железняк не только востребована в профессии, но и успешна в семье — у нее долгий брак и четверо детей.

Актеры сериала «Сваты» поздравили с днем рождения Железняк
Кадр из сериала «Сваты» /

«В личном общении теплый, добрый и прекрасный человек. Замечательная мать, прекрасная жена. Раз она со своим супругом Спартаком Сумченко столько лет вместе», — отметил Добронравов.

Актеры сериала «Сваты» поздравили с днем рождения Железняк
Кадр из сериала «Сваты» /

При этом сейчас актриса — главный добытчик в семье. Ее любимый супруг занимается домашним хозяйством и воспитанием детей. Сама же Железняк такое распределение ролей в семье не скрывает.

«Я бы здоровья Олесе пожелал. Ей столько сил надо. Бедненькая она и ездит, и летает, и играет и безудержно просто. Я восхищен ее темпераментом и ее силе внутренней. Дай бог, ей здоровья и дальнейшего процветания», — с теплотой отметил Добронравов.

Актеры сериала «Сваты» поздравили с днем рождения Железняк
Кадр из сериала «Сваты» /

Олеся Железняк училась в Российской академии театрального искусства на курсе Марка Захарова, после окончания обучения была принята в труппу Московского театра «Ленком». Первая популярность к ней пришла вместе с успешным кинодебютом в фильме «Ландыш серебристый». Но всенародную популярность и любовь зрителей Олесе Железняк подарили роли в сериалах «Моя прекрасная няня» и, конечно же, «Сваты». Как неоднократно подмечали критики — актриса удачно вписывается в образы комичных персонажей.

Коллега по сериалу «Сваты», народный артист России Анатолий Васильев, несмотря на то, что ему не удалось пересечься с Железняк на съемочной площадке, все равно не поскупился на приятные слова в адрес актрисы.

«Олеся Железняк прекрасная актриса, но мне не удалось с ней поработать», — отметил Васильев.

Актеры сериала «Сваты» поздравили с днем рождения Железняк
Кадр из сериала «Сваты» /

Артист Александр Феклистов, сыгравший ученого Александра Берковича в этом проекте, тоже поздравил актрису.

«Олесе желаний, сил и здоровья!» — точно подметил Феклистов.

Актеры сериала «Сваты» поздравили с днем рождения Железняк
Prt Scr instagram.com / @olesyazheleznyak
По мнению поклонников, в последнее время внешний вид Олеси заметно преобразился. Железняк показала, что может быть и настоящей красавицей. Это подтверждают и постоянно появляющиеся в ее микроблоге шикарные снимки. Накануне режиссер Тигран Кеосаян рассказал ФАН, за что он благодарен актрисе.

Ранее сама Олеся Железняк назвала планируемые сроки выхода долгожданного седьмого сезона «Сватов». Поклонники сериала должны увидеть финальные эпизоды уже в конце осени.

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