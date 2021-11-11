Совбез ООН ввел санкции против трех лидеров йеменских хуситов

Сана, 11 ноября. Совет Безопасности ООН ввел санкции против троих высокопоставленных йеменских повстанцев, обвинив их в причастности к нападениям на территорию Саудовской Аравии и последний оплот правительственных войск на севере республики.

Ограничения были предложены Великобританией, которая указала на жертвы среди гражданского населения из-за атак хуситов, а также отсутствие доступа гуманитарных миссий к некоторым районам провинции Мариб из-за препятствий со стороны мятежников. Помимо этого, Лондон заявил о том, что в качестве бойцов повстанцы используют несовершеннолетних.

UN sanctions 3 Houthi rebels linked to cross-border attacks from Yemen into Saudi Arabia and to fighting in the gov't's last stronghold in the country’s north ⤵️ https://t.co/u0DN01QqCb — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 11, 2021

Санкции выдвинуты против начальника генерального штаба хуситов Мухаммада Абдулкарима аль-Гамари, помощника министра обороны Салеха аль Шаера и одного из видных лидеров повстанцев Юсуфа аль-Мадани.

Последний уже несколько лет находится в списке розыска арабской коалиции, которая обещает за его поимку или ликвидацию 20 млн долларов (для сравнения: большая сумма, 30 млрд, назначена только за предводителя мятежников Абдул Малика Хуси). Аль-Мадани считают наиболее опытным командиром, который занимается планированием операций повстанцев с начала конфликта и имеет тесные связи с иранским Корпусом стражей Исламской революции. Его обвиняют в причастности к убийству командира 310 бронетанковой бригады генерал-майора Хамида аль-Кушайби. Ранее коалиция заявляла о том, что Аль-Мадани был убит выстрелом снайпера, однако позже повстанцы опровергли эту информацию.

Аль-Гамари внесен в черный список за «ведущую роль в организации военных усилий хуситов, которые напрямую угрожают миру, безопасности и стабильности Йемена». В частности, на него возложили ответственность за действия мятежников в Марибе и трансграничные нападения на Саудовскую Аравию. Наконец, Аль-Шаера признали виновным за участие в организации контрабанды оружия в Йемен, а также незаконное присвоение финансовых средств частных лиц и организаций, на которые по решению суда хуситов был наложен арест.

Постановление ООН предписывает всем странам немедленно заморозить активы указанных лидеров повстанцев за рубежом и запретить им въезд. Таким образом, черный список организации теперь включает девять человек, если учитывать бывшего президента Йемена Али Абдаллу Салеха, умершего в декабре 2017 года.

Удары вслед за санкциями

Примечательно, что на следующий день после введения санкций хуситы нанесли удар четырьмя баллистическими ракетами по военным объектам проправительственных сил. Атака по городу Моха провинции Таиз совпала с приездом специального посланника ООН по Йемену Ханса Грундберга.

Дипломат встретился с чиновниками официально признанного правительства, а также посетил ряд населенных пунктов на подконтрольной властям территории. В частности, он провел беседу с губернатором и лидерами политических партий Таиза, в которой обратил внимание на гуманитарную и экономическую катастрофу в Йемене.

Houthi missiles hit Mocha as UN Yemen envoy visits city https://t.co/Wm3sTDkOst pic.twitter.com/kAkYkHzBZt — Arab News (@arabnews) November 11, 2021

Лидеры повстанцев подвергли Грундберга критике за посещение контролируемых правительством районов. Они указали на то, что посланник ООН не смог выступить посредником в обмене пленными между хуситами и центральными властями и обвинили его в попытках «поднять моральный дух» военнослужащих армии и «наемников» арабской коалиции.

Через несколько часов после этого мятежники выпустили четыре баллистических ракеты по военным объектам в провинциях Мариб и Таиз. СМИ не публиковали данные о жертвах, однако пользователи социальных сетей сообщили об уничтожении складов коалиции в районе Мохи. Помимо этого, ранее аналогичным ударам подверглись военные объекты на юге Саудовской Аравии. По данным хуситов, в результате убиты десятки военнослужащих, в том числе командир одного из полков ВС королевства Мансур Али аль-Асмари. В свою очередь, саудовское руководство заявило о том, что все ракеты перехвачены силами ПВО.

The Saudi occupation air defense base in Mocha, Yemen, after it was targeted by Yemeni missiles today. pic.twitter.com/TJZ8Y8zNdF — Hussein ???????? (@EyesonSouth) November 10, 2021

Визит Грундберга произошел на фоне продолжающихся ожесточенных боев между повстанцами и проправительственными силами. Несмотря на регулярные сообщения арабской коалиции об уничтожении сотен мятежников, отряды хуситов продвигаются вперед и уже находятся в районе стратегически важного города Мариб, центра одноименной провинции. При этом напряженная обстановка не позволяет международным миссиям доставлять гуманитарные грузы мирному населению, которое страдает от голода и отсутствия медицинской помощи.