Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал — Европа» в случае закрытия границ

Минск, 11 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко грозится перекрыть газопровод «Ямал — Европа», если Евросоюз закроет границы с республикой.

Президента страны возмутило, что Белоруссия обогревает Европу, а в ответ страны ЕС грозятся закрыть границы.

«А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют — пускай закрывают», — эмоционально высказался Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия готова жестко ответить на новые пакеты европейских санкций. Как именно Минск будет отвечать, вопрос проработан еще полгода назад, заключил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил постоянный контакт президента РФ Владимира Путина с Лукашенко в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. По словам представителя Кремля, Москва пытается прилагать усилия для ее разрешения.