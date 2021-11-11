Экономист Коломин объяснил, почему в ближайшие 10 лет РФ не сможет отказаться от мигрантов

О нехватке рабочих рук в России и промышленники, и строители, и фермеры говорят уже давно. Пандемия эту ситуацию только усугубила. Российские власти пошли даже на очередную миграционную амнистию для 158 тысяч граждан Узбекистана. На фоне этого информация о том, что власти Москвы готовят план полного отказа от трудовых мигрантов в сфере строительства, вызывает множество вопросов. Вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев считает, что процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два-три раза выше. И помочь в реализации этого плана могут технологические решения процесса возведения объекта.

Действительно ли в нынешних реалиях технологии могут заменить мигрантов на стройплощадках? На этот вопрос в беседе с ФАН ответил экономист, руководитель проекта создания ТПУ «Мегалайн» Александр Коломин.

По словам специалиста, даже если ориентироваться на новейшие технологии строительства, в ближайшее время отказаться от трудовых мигрантов не получится: ни в Москве, ни в каком-либо другом регионе.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Не думаю, что это перспектива ближайших осязаемых лет. Даже для Москвы это слишком наполеоновские планы. Если говорим о чернорабочих в рамках строительных проектов, то это, как правило, очень дешевая рабочая сила, которая выполняет низкокачественную работу, и она обладает достаточно высокой взаимозаменяемостью. По квотированию привезти бригаду рабочих сначала из Узбекистана, а потом заменить их на бригаду из Таджикистана не таких уж и больших денег будет стоить», — объяснил Коломин.

При этом экономист отметил, что как низкоквалифицированные рабочие кадры, так и профессионалов в строительстве в необходимом количестве среди местного населения «днем с огнем не найти». Ни для проектов, которые реализуются в Москве, ни для стройплощадок Петербурга, ни для других регионов России.

Невские Новости / Ольга Костромина

«В качестве примера можно привести космодром Восточный. У всех на слуху была история, когда сварщиков для него искали по всей стране. Соответствующего разряда высококвалифицированных специалистов не так много. Я считаю, что в крупных инфраструктурных стройках тоже потребуются узкопрофильные специалисты. Но для того, чтобы они появились, надо готовить базу профессионально-технических институтов. Мы же только-только начали реанимировать то, что было утрачено после развала СССР. В постсоветский период очень много профтехучилищ было расформировано и переориентировано», — сказал экономист.

Сейчас, по его мнению, в сфере строительства нарастание кадров идет, но слишком медленно. При этом их квалификация и количество недостаточны даже в рамках одного города, чтобы покрыть внутренние потребности. Помимо прочего, к труду мигрантов строительные компании прибегают еще и потому, что во главе угла стоят деньги и рентабельность предприятия — чем дешевле рабочая сила, тем меньше затрат на квадратный метр и тем выше маржинальность.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов заявил о том, что нехватка рабочих рук вызывает обеспокоенность бизнес-сообщества. Однако он отметил, что рабочая сила должна привлекаться в Россию четко по запросу.