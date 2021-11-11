Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 14:22
14:21
Спорт
Стивен Джеррард стал главным тренером клуба АПЛ «Астон Вилла»
14:21
Происшествия
СК организовал дополнительную проверку по факту гибели актера на сцене Большого театра
14:20
Политика
Экс-мэр Риги Ушаков проголосовал за лишение себя неприкосновенности в Европарламенте
14:17
Весь мир
Глава МИД РФ Лавров: Россия укрепит военно-техническое партнерство с Мали
14:12
Общество
Эксперт Фонда современной дипломатии объяснил появление в России антипрививочных инициатив
14:12
Политика
СБУ: Галкина внесли в черный список из-за «предпосылок нарушения целостности страны»
14:06
Происшествия
Еще одно заседание суда по делу Саакашвили пройдет в Тбилиси 15 ноября
14:04
Весь мир
Республика Мали обратилась к России за помощью в защите государства
14:04
Технологии
Организатор The Game Awards Джефф Кили пообещал анонс более 40 игровых проектов
14:02
Общество
Федору Достоевскому — 200: почему гений русской литературы до сих пор актуален
Все новости

Пресс-служба «Аэрофлота» опровергла сообщения о перевозке мигрантов в Белоруссию
Политика
Пресс-служба «Аэрофлота» опровергла сообщения о перевозке мигрантов в Белоруссию
instagram.com  /  @aeroflot

Москва, 11 ноября. Сообщения об участии или содействии «Аэрофлота» в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Российский перевозчик прокомментировал вбросы о якобы перевозке мигрантов. В пресс-службе «Аэрофлота» отметили, что транзитное движение граждан Ирана, Ирака и Сирии через Россию на территорию Белоруссии затруднено, поскольку для этого требуются специальные визы.

«Информация об участии или содействии ПАО «Аэрофлот» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности», — говорится в сообщении авиакомпании.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал возможность введения санкций Евросоюза. Представитель Кремля счел «безумной идеей» ограничения против «Аэрофлота».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пресс-служба «Аэрофлота» опровергла сообщения о перевозке мигрантов в Белоруссию
мигранты белоруссия аэрофлот
Комментировать