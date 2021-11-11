Пресс-служба «Аэрофлота» опровергла сообщения о перевозке мигрантов в Белоруссию

Москва, 11 ноября. Сообщения об участии или содействии «Аэрофлота» в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Российский перевозчик прокомментировал вбросы о якобы перевозке мигрантов. В пресс-службе «Аэрофлота» отметили, что транзитное движение граждан Ирана, Ирака и Сирии через Россию на территорию Белоруссии затруднено, поскольку для этого требуются специальные визы.

«Информация об участии или содействии ПАО «Аэрофлот» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности», — говорится в сообщении авиакомпании.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал возможность введения санкций Евросоюза. Представитель Кремля счел «безумной идеей» ограничения против «Аэрофлота».