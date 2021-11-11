Женя Огурцова из «Ранеток» заявила о повсеместном насилии и домогательствах в шоу-бизнесе

Москва, 11 ноября. Певица Женя Огурцова призналась, что постаралась забыть как страшный сон времена, когда была участницей популярной группы «Ранетки». Девушка честно рассказала о домогательствах и насилии, с которыми столкнулась она и ее коллеги по шоу-бизнесу.

Огурцова стала гостьей программы «Алена, блин!», в которой прокомментировала свою книгу «Ранетки. Счастливый билет в ад». В произведении она рассказала о домогательствах, физическом и эмоциональном насилии в коллективе.

Бесследно период творческого пика для знаменитости не прошел. Огурцова призналась, что постаралась забыть как кошмар историю неимоверного успеха, за который пришлось заплатить эмоциональным и физическим здоровьем.

«Чтобы увидеть белое, должно быть еще и черное, наверное. У 80% артистов есть «закулисье», за которым происходит то, что известно далеко не всем. И далеко не все решаются об этом рассказать. Когда я выпустила книгу «Счастливый билет в ад», коллеги по сцене мне начали писать: «Жень, а у нас то же самое! А у нас похоже»», — заявила Огурцова.

По ее словам, не только группа «Ранетки» столкнулась с такой глобальной проблемой, но и другие люди. Огурцова сообщила, что насилие присутствует во всех сферах творческой деятельности, в том числе в балете.

Девушка в своей книге обвинила в истязаниях продюсера Сергея Мельниченко и других лиц, занимавших руководящие должности. Их имена она называть не стала из-за страха. При этом, по словам певицы, непристойности позволяли себе не только работавшие с командой люди, но и другие известные артисты, в том числе Бари Алибасов.