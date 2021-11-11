Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 14:22
14:21
Спорт
Стивен Джеррард стал главным тренером клуба АПЛ «Астон Вилла»
14:21
Происшествия
СК организовал дополнительную проверку по факту гибели актера на сцене Большого театра
14:20
Политика
Экс-мэр Риги Ушаков проголосовал за лишение себя неприкосновенности в Европарламенте
14:17
Весь мир
Глава МИД РФ Лавров: Россия укрепит военно-техническое партнерство с Мали
14:12
Общество
Эксперт Фонда современной дипломатии объяснил появление в России антипрививочных инициатив
14:12
Политика
СБУ: Галкина внесли в черный список из-за «предпосылок нарушения целостности страны»
14:06
Происшествия
Еще одно заседание суда по делу Саакашвили пройдет в Тбилиси 15 ноября
14:04
Весь мир
Республика Мали обратилась к России за помощью в защите государства
14:04
Технологии
Организатор The Game Awards Джефф Кили пообещал анонс более 40 игровых проектов
14:02
Общество
Федору Достоевскому — 200: почему гений русской литературы до сих пор актуален
Все новости

Михаил Ефремов остался без подарков на день рождения
Общество
Михаил Ефремов остался без подарков на день рождения
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Свой 58-й день рождения актер Михаил Ефремов встретил в исправительной колонии №4 Белгородской области в компании коллег по несчастью. Как стало известно ФАН, в этом году Михаил Олегович не смог получить посылки с подарками, так как его лимит был уже исчерпан из-за того, что его друзья и поклонники стараются прислать ему побольше чего-то вкусного. Однако они не учитывают, что существует лимит в 20 килограммов.

От источника во ФСИН Белгородской области ФАН узнал, что Ефремов достаточно часто звонит родным, а накануне говорил с сестрой, с которой у них дни рождения следуют друг за другом. То есть поздравления и в письменной форме, и по телефону он получал. Но связь односторонняя — ему позвонить сложно даже родным, ведь на это тоже есть лимит.

О приезде гостей говорить пока вообще невозможно — из-за введенного карантина по COVID-19. Опасность распространения новой коронавирусной инфекции повлияла на график посещений в исправительных учреждениях.

Напомним, летом 2020 года Михаил Ефремов, сев пьяным за руль, спровоцировал ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель из Рязани Сергей Захаров. ДТП вызвало огромный резонанс в обществе, и актер не только стал персоной нон грата, но и получил максимальный срок за совершенное преступление.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Михаил Ефремов остался без подарков на день рождения
дтп тюрьма ефремов лимит день рождения михаил ефремов исправительная колония
Комментировать