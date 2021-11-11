Михаил Ефремов остался без подарков на день рождения

Свой 58-й день рождения актер Михаил Ефремов встретил в исправительной колонии №4 Белгородской области в компании коллег по несчастью. Как стало известно ФАН, в этом году Михаил Олегович не смог получить посылки с подарками, так как его лимит был уже исчерпан из-за того, что его друзья и поклонники стараются прислать ему побольше чего-то вкусного. Однако они не учитывают, что существует лимит в 20 килограммов.

От источника во ФСИН Белгородской области ФАН узнал, что Ефремов достаточно часто звонит родным, а накануне говорил с сестрой, с которой у них дни рождения следуют друг за другом. То есть поздравления и в письменной форме, и по телефону он получал. Но связь односторонняя — ему позвонить сложно даже родным, ведь на это тоже есть лимит.

О приезде гостей говорить пока вообще невозможно — из-за введенного карантина по COVID-19. Опасность распространения новой коронавирусной инфекции повлияла на график посещений в исправительных учреждениях.

Напомним, летом 2020 года Михаил Ефремов, сев пьяным за руль, спровоцировал ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель из Рязани Сергей Захаров. ДТП вызвало огромный резонанс в обществе, и актер не только стал персоной нон грата, но и получил максимальный срок за совершенное преступление.