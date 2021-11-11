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«Спартак» обсудит с агентом Витории расторжение контракта португальского тренера
Спорт
«Спартак» обсудит с агентом Витории расторжение контракта португальского тренера
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Москва, 11 ноября. Московский «Спартак» начнет переговоры с Махмудом Абубакаром — агентом наставника столичной команды Руя Витории. Представитель португальского специалиста прилетит в Россию после перерыва на выступления национальных команд. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что соглашение Витории, вероятно, расторгнут после последнего матча «Спартака» в 2021 году. Специалист возглавил «Спартак» весной текущего года, став преемником немецкого тренера Доменико Тедеско. Контракт Витории действует до 2023 года.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые сыграли вничью (1:1) с «Локомотивом». После 14 туров «Спартак» идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата страны, на счету команды 19 очков.

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