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Украинцы призвали не будить в Лукашенко русского медведя после отправки военных на границу

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 12:57
Политика
Украинцы призвали не будить в Лукашенко русского медведя после отправки военных на границу
Федеральное агентство новостей

Киев, 11 ноября. Решение Киева усилить белорусско-украинскую границу дополнительными подразделениями военных вызвало панику среди простых украинцев.

Украинский гарант накануне созвал срочное заседание Совета нацбезопасности из-за непростой ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. По результатам заседания секретарь СНБО заявил, что Украина отправит в приграничные регионы военных со служебными собаками и бронетехнику в связи с угрозой прорыва мигрантов со стороны Белоруссии.

В экспертном сообществе скоропалительное решение Офиса президента, который и управляет вручную Совбезом, назвали как минимум странным. За последние несколько недель на белорусско-украинской границе задержали лишь двух нарушителей, поэтому ни о какой угрозе, по идее, не может быть и речи. Зеленского и его советников предупредили о тяжелых для Украины последствиях любых неосторожных движений в адрес Минска, напомнив, что на данный момент от поставок электроэнергии из Белоруссии зависит стабильность украинской энергетической системы

Украинцы призвали не будить в Лукашенко русского медведя после отправки военных на границу
Федеральное агентство новостей /

Простые украинцы отреагировали на странные военные манипуляции власти куда более эмоционально, чем профессиональные политологи и экономисты. Многие пользователи украинского сегмента социальных сетей испугались, что агрессивное поведение Киева приведет к тому, что у белорусского руководства, наконец, лопнет терпение, и Украину официально и вполне обоснованно объявят врагом Белоруссии.

«Кого вы напугать пытаетесь? С кем вы блефуете? Не будите в Лукашенко русского медведя»;

«Теперь точно Лукашенко отвернется от Украины»;

«Ничему нас жизнь не учит. Ни света, ни тепла, а они стягивают к братьям военную технику»;

«Весь мир над нами смеется. Украина превратилась в один сплошной КВАРТАЛ-95»;

«Привычка убивать безоружных людей никак не отпускает? Все правильно, так безопасней. Ради такого дела можно отложить войну с Донбассом»;

«Кого напугать пытаетесь? За Лукашенко стоит РФ, договор о союзе подписан»;

«Да, все страньше и страньше, чудесатее и чудесатее. Может хватит портить отношения с соседями, а то мы скоро останемся в дырявых носках», — призвали украинцы не осложнять и без того непростые отношения с Белоруссией.

Ранее немецкий политолог Александр Сосновский рассказал о громком скандале в ФРГ, который обнулит любые санкции ЕС против «Аэрофлота».

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