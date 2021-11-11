Украинцы призвали не будить в Лукашенко русского медведя после отправки военных на границу

Киев, 11 ноября. Решение Киева усилить белорусско-украинскую границу дополнительными подразделениями военных вызвало панику среди простых украинцев.
Украинский гарант накануне созвал срочное заседание Совета нацбезопасности из-за непростой ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. По результатам заседания секретарь СНБО заявил, что Украина отправит в приграничные регионы военных со служебными собаками и бронетехнику в связи с угрозой прорыва мигрантов со стороны Белоруссии.
В экспертном сообществе скоропалительное решение Офиса президента, который и управляет вручную Совбезом, назвали как минимум странным. За последние несколько недель на белорусско-украинской границе задержали лишь двух нарушителей, поэтому ни о какой угрозе, по идее, не может быть и речи. Зеленского и его советников предупредили о тяжелых для Украины последствиях любых неосторожных движений в адрес Минска, напомнив, что на данный момент от поставок электроэнергии из Белоруссии зависит стабильность украинской энергетической системы
Простые украинцы отреагировали на странные военные манипуляции власти куда более эмоционально, чем профессиональные политологи и экономисты. Многие пользователи украинского сегмента социальных сетей испугались, что агрессивное поведение Киева приведет к тому, что у белорусского руководства, наконец, лопнет терпение, и Украину официально и вполне обоснованно объявят врагом Белоруссии.
«Кого вы напугать пытаетесь? С кем вы блефуете? Не будите в Лукашенко русского медведя»;
«Теперь точно Лукашенко отвернется от Украины»;
«Ничему нас жизнь не учит. Ни света, ни тепла, а они стягивают к братьям военную технику»;
«Весь мир над нами смеется. Украина превратилась в один сплошной КВАРТАЛ-95»;
«Привычка убивать безоружных людей никак не отпускает? Все правильно, так безопасней. Ради такого дела можно отложить войну с Донбассом»;
«Кого напугать пытаетесь? За Лукашенко стоит РФ, договор о союзе подписан»;
«Да, все страньше и страньше, чудесатее и чудесатее. Может хватит портить отношения с соседями, а то мы скоро останемся в дырявых носках», — призвали украинцы не осложнять и без того непростые отношения с Белоруссией.
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