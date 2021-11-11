Порядок начисления выплат российским пенсионерам изменится с 1 декабря

Москва, 11 ноября. Второе чтение проекта федерального бюджета России состоится 23 ноября. Тогда станет понятно, какие изменения затронут социальные выплаты с 1 декабря.

Независимый финансовый консультант Инна Родимова в беседе с Life напомнила, что государство ежегодно повышает пенсии. Согласно закону, размер индексации должен быть выше уровня инфляции на 0,01%. С учетом инфляционных показателей 2021 года, которая составляет 7,4%, стоит вопрос о выплате компенсаций россиянам за прибавку к пенсии ниже инфляции.

Точное решение о возможных прибавках к пенсии будет принято уже в декабре, уверены юристы. Тогда же станет ясно, на какие выплаты пожилые россияне могут рассчитывать с 1 января. В настоящий момент известно, что до 1 декабря обладателям пенсионных накоплений необходимо определиться, где их держать. Если получатели не планируют менять ПФР на НПФ, тогда никаких шагов предпринимать не нужно.

Кроме того, в Пенсионном фонде России напомнили, что переводить свои накопления без потери инвестиционного дохода можно не чаще одного раза в пять лет. Таким образом, в 2021 году сделать это выгодно могут только те, кто последний раз писал заявление о выборе страховщика в 2016 году и получил положительное решение.

«Информацию о ранее поданных заявлениях (уведомлениях об отказе от смены страховщика), дате и способе их подачи, вынесенном ПФР решении можно посмотреть на портале "Госуслуги". Эти сведения можно также уточнить лично в клиентской службе Пенсионного фонда», — напомнили в фонде.

С начала декабря истекает срок уплаты налога на имущество. Здесь у российских пенсионеров есть достаточно много льгот, напомнила партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова. Например, если у гражданина в наличие дом, квартира и гараж, то налог на имущество можно не платить, если у него две квартиры, и только одна из них будет облагаться налогом. Причем какая именно — решать владельцу.