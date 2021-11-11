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Бригада нидерландского арбитра Маккели обслужит матч Хорватия — Россия

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 13:05
Спорт
Бригада нидерландского арбитра Маккели обслужит матч Хорватия — Россия
Global Look Press  /  via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Сплит, 11 ноября. Нидерландский арбитр Данни Маккели обслужит игру сборных Хорватии и России.

Пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) сообщила на официальном сайте о назначении бригады Данни Маккели на матч Хорватия — Россия. Игра отборочного турнира к ЧМ в Катаре пройдет в Сплите 14 ноября. Примечательно, что летом этого года Маккели обслуживал матч чемпионата Европы по футболу между сборными России и Финляндии в Петербурге.

После восьми туров команда Валерия Карпина с 19 очками возглавляет турнирную таблицу группы H. Сборная Хорватии, в активе которой 17 баллов, занимает второе место. Первая встреча соперников по группе H, состоявшаяся 1 сентября, завершилась нулевой ничьей.

Ранее УЕФА сообщил о назначении бригады Даниэля Стефански на матч Россия — Кипр. Помогать польскому арбитру будут лайнсмены Давид Голис и Михал Обукович.

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россия хорватия чм-2022 квалификация маккели
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