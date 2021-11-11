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Замглавы МИД РФ Рябков: Москва выполняет все обязательства по транзиту газа
Экономика
Замглавы МИД РФ Рябков: Москва выполняет все обязательства по транзиту газа
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 ноября. Россия выполняет все обязательства по поставкам голубого топлива. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он также уточнил, что страна принимает дополнительные меры для стабилизации рынка.

«Мы выполняем все обязательства по контрактам в этой области, безусловно. Предпринимаются, как я понимаю, дополнительные меры по согласованию с партнерами, то есть с потребителями и покупателями этой продукции, для в том числе стабилизации рынка», — заявил Рябков в беседе с журналистами.

Объем поставок энергоносителя из России в Европейский союз через Украину увеличился на 54% и достиг 88 млн кубических метров газа в сутки. Об этом ранее сообщил руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Однако это все равно меньше забронированного объема, отметил он.

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