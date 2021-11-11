Пользователи получили возможность увидеть первые 19 минут грядущей игры Elden Ring

Москва, 11 ноября. Японская компания From Software, специализирующаяся на выпуске видеоигр, представила 19 минут геймплея предстоящей игры Elden Ring. Поклонники смогли ознакомиться с миром, в который им предстоит погрузиться.

Бонусом для геймеров стала демонстрация сражения с боссом Margit. Официальный релиз долгожданной игры запланирован на 25 февраля следующего года. Видео появилось на официальном аккаунте портала IGN.

Elden Ring — знаменитый экшен с открытым миром. Наиболее близкой по духу игре является серия Dark Souls. В прошлом году разработчики получили награду The Game Awards 2020 за самую ожидаемую игру.

Ранее стало известно, что изначально игра должна была выйти еще в январе 2022 года. Однако некоторые обстоятельства заставили FromSoftware перенести дату. Создатели обещают единовременный выход игры на Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 и ПК.