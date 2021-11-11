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Пользователи получили возможность увидеть первые 19 минут грядущей игры Elden Ring
Общество
Пользователи получили возможность увидеть первые 19 минут грядущей игры Elden Ring
Prt Scr youtube.com  /  Musickk

Москва, 11 ноября. Японская компания From Software, специализирующаяся на выпуске видеоигр, представила 19 минут геймплея предстоящей игры Elden Ring. Поклонники смогли ознакомиться с миром, в который им предстоит погрузиться.

Бонусом для геймеров стала демонстрация сражения с боссом Margit. Официальный релиз долгожданной игры запланирован на 25 февраля следующего года. Видео появилось на официальном аккаунте портала IGN.

Elden Ring — знаменитый экшен с открытым миром. Наиболее близкой по духу игре является серия Dark Souls. В прошлом году разработчики получили награду The Game Awards 2020 за самую ожидаемую игру.

Ранее стало известно, что изначально игра должна была выйти еще в январе 2022 года. Однако некоторые обстоятельства заставили FromSoftware перенести дату. Создатели обещают единовременный выход игры на Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 и ПК.

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