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Психолог Зберовский рассказал, есть ли будущее у пары с большой разницей в возрасте
Общество
Психолог Зберовский рассказал, есть ли будущее у пары с большой разницей в возрасте
vk.com  /  Андрей Зберовский

Психолог Андрей Зберовский рассказал ФАН, есть ли будущее у пар с большой разницей в возрасте.

О возрастных различиях между партнерами и о том, как это влияет на отношения в паре, можно спорить долго и мучительно. Одни будут называть преимущества союза более молодого мужчины и зрелой женщины, другие найдут аргументы к противоположному мнению. Но что касается самой «возрастной пропасти», то, по мнению психолога Зберовского, это корректируется.     

«Биологически природа так предусмотрела, что половые или семейные партнеры могут отличаться и на 15, и на 20, и даже на 30 лет. Допустим, какая-то разница даже на 20-25 лет вполне может быть скорректирована людьми, проживающими вместе. К примеру, девушке — 20, мужчине — 40 или даже 50 лет. Даже подобные альянсы могут существовать. Люди без проблем адаптируются», — говорит эксперт. 

Однако не все так просто. Собеседник ФАН обратил внимание на другие различия — социальные.  

«Сюда можно отнести интеллектуальную разницу, образовательную, религиозную. Начиная от доходов — продолжая воспитанием. Грубо говоря, знакомится мужчина европеец, 40-летний, и 20-летняя женщина-европейка. У них одна социальная среда, по крайней мере — очень близкая среда. В таком случае люди адаптируются друг к другу даже при большой разнице в возрасте», — привел пример психолог. 

Психолог Зберовский рассказал, как люди адаптируются к большой разнице в возрасте
freepik.com / Designed by Freepik

Зберовский озвучил и другой пример. Молодой образованной девушке вряд ли будет интересно с мужчиной 50 лет без образования.    

«Им уже будет крайне тяжело понимать друг друга. И они не сойдутся не из-за разницы в возрасте, а потому что у них разное представление о жизни, разные цели, разные ценности», — объяснил специалист.

Психолог подвел итог, что возрастная разница все-таки существует, но она корректируется, если люди любят друг друга сексом, общением, общими интересами. Но если на возраст накладываются и другие различия — тогда, конечно, у пары мало, что может получится в личных отношениях.

Ранее психолог и сексолог Александра Миллер рассказала о природе любовного треугольника. Она уверена, что в браке он возникает из-за супружеской скуки, невнимательности партнера, некачественного секса и по другим причинам

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отношения психология психолог зберовский
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