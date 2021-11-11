Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 14:21
14:20
Политика
Экс-мэр Риги Ушаков проголосовал за лишение себя неприкосновенности в Европарламенте
14:17
Весь мир
Глава МИД РФ Лавров: Россия укрепит военно-техническое партнерство с Мали
14:12
Общество
Эксперт Фонда современной дипломатии объяснил появление в России антипрививочных инициатив
14:12
Политика
СБУ: Галкина внесли в черный список из-за «предпосылок нарушения целостности страны»
14:06
Происшествия
Еще одно заседание суда по делу Саакашвили пройдет в Тбилиси 15 ноября
14:04
Весь мир
Республика Мали обратилась к России за помощью в защите государства
14:04
Технологии
Организатор The Game Awards Джефф Кили пообещал анонс более 40 игровых проектов
14:02
Общество
Федору Достоевскому — 200: почему гений русской литературы до сих пор актуален
14:01
Армия
Лукашенко: мигрантов на границе Белоруссии и Польши пытаются снабдить оружием
14:00
Общество
«Хочется подпевать!»: итальянцы восхитились песней «Трава у дома» группы «Земляне»
Все новости

Пенсионер из Германии пожертвовал 4000 поросят на помощь жертвам наводнения

Видео

Пожилой немец выставил на аукцион семейную коллекцию свиней-копилок, которую собирал с женой более полувека. Выручку от продажи 4000 фарфоровых статуэток он пожертвует пострадавшим от наводнения в Германии.

Вдовец Рудольф Лаусберг живет в городе Кельн. На протяжении 58 лет со своей женой Ханнелорой он коллекционировал статуэтки поросят. Свиней в Германии считают символом счастья, поэтому такое увлечение дарило семье радость и спокойствие.

«В 1963 году я женился. Однажды, во время романтической прогулки с супругой в витрине одного магазина мы увидели фарфоровую свинью. Моя жена вспомнила, что такая была у нее в детстве. С тех пор она увлеклась коллекционированием», — вспоминает Рудольф Лаусберг.

За годы семейной жизни у пары скопилось около 4000 маленьких свинок. Их квартира больше напоминает музей: все полки и шкафы заставленными разнообразными фигурками.

«Мы покупали этих свиней, когда были на барахолках или в отпуске. Раньше нам их дарили родители, а потом дети. Так эта коллекция росла и росла», — рассказал пенсионер.

Недавно Рудольф остался вдовцом и решил распустить свою коллекцию на благотворительность. По оценкам мужчины, ее стоимость может доходить до 23 000 долларов (более 1,6 миллиона рублей — прим. ФАН).

Все средства от продажи статуэток пенсионер пожертвует пострадавшим от разрушительного наводнения, которое произошло из-за разлива местной реки Ар этим летом. Вследствие стихийного бедствия в стране ввели режим военной катастрофы.

 

 

Вернуться назад

Все новости / Видео / Пенсионер из Германии пожертвовал 4000 поросят на помощь жертвам наводнения
германия аукцион свинья коллекция копилка
Комментировать