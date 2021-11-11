Пенсионер из Германии пожертвовал 4000 поросят на помощь жертвам наводнения

Пожилой немец выставил на аукцион семейную коллекцию свиней-копилок, которую собирал с женой более полувека. Выручку от продажи 4000 фарфоровых статуэток он пожертвует пострадавшим от наводнения в Германии.

Вдовец Рудольф Лаусберг живет в городе Кельн. На протяжении 58 лет со своей женой Ханнелорой он коллекционировал статуэтки поросят. Свиней в Германии считают символом счастья, поэтому такое увлечение дарило семье радость и спокойствие.

«В 1963 году я женился. Однажды, во время романтической прогулки с супругой в витрине одного магазина мы увидели фарфоровую свинью. Моя жена вспомнила, что такая была у нее в детстве. С тех пор она увлеклась коллекционированием», — вспоминает Рудольф Лаусберг.

За годы семейной жизни у пары скопилось около 4000 маленьких свинок. Их квартира больше напоминает музей: все полки и шкафы заставленными разнообразными фигурками.

«Мы покупали этих свиней, когда были на барахолках или в отпуске. Раньше нам их дарили родители, а потом дети. Так эта коллекция росла и росла», — рассказал пенсионер.

Недавно Рудольф остался вдовцом и решил распустить свою коллекцию на благотворительность. По оценкам мужчины, ее стоимость может доходить до 23 000 долларов (более 1,6 миллиона рублей — прим. ФАН).

Все средства от продажи статуэток пенсионер пожертвует пострадавшим от разрушительного наводнения, которое произошло из-за разлива местной реки Ар этим летом. Вследствие стихийного бедствия в стране ввели режим военной катастрофы.