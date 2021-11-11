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Путин обеспокоен чрезмерной активностью кораблей стран НАТО в Черном море

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 12:43
Армия
Путин обеспокоен чрезмерной активностью кораблей стран НАТО в Черном море
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 ноября. Президент России Владимир Путин обеспокоен эскалацией напряженности в Черном море, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на растущую активность в черноморской акватории кораблей стран Североатлантического альянса. По его словам, происходящее беспокоит президента.

На сегодняшний день в Черноморском регионе наблюдается напряженность, связанная с участившимися маневрами ВМС США. Сейчас здесь действуют сразу несколько американских кораблей, в том числе и вооруженный крылатыми ракетами Tomahawk эсминец USS Porter. В Министерстве обороны России ранее сообщали, что военные контролируют действия американцев. Наблюдение осуществляется силами Черноморского флота ВМФ РФ.

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путин россия нато песков черное море
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