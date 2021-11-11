Путин обеспокоен чрезмерной активностью кораблей стран НАТО в Черном море

Москва, 11 ноября. Президент России Владимир Путин обеспокоен эскалацией напряженности в Черном море, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на растущую активность в черноморской акватории кораблей стран Североатлантического альянса. По его словам, происходящее беспокоит президента.

На сегодняшний день в Черноморском регионе наблюдается напряженность, связанная с участившимися маневрами ВМС США. Сейчас здесь действуют сразу несколько американских кораблей, в том числе и вооруженный крылатыми ракетами Tomahawk эсминец USS Porter. В Министерстве обороны России ранее сообщали, что военные контролируют действия американцев. Наблюдение осуществляется силами Черноморского флота ВМФ РФ.