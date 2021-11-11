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Песков: Путин в постоянном контакте с Лукашенко по миграционному кризису
Политика
Песков: Путин в постоянном контакте с Лукашенко по миграционному кризису
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 11 ноября. Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с белорусским коллегой Александром Лукашенко по миграционному кризису. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил постоянный контакт главы государства с Лукашенко в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. По словам представителя Кремля, Москва пытается прилагать усилия для ее разрешения.

«Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши», — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Путин также провел телефонные переговоры с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель и обсудил ситуацию, добавил пресс-секретарь.

Кризис с мигрантами на белорусско-польской границе может затянуться на много лет. Таким мнением ранее поделился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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