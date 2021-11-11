Песков назвал безумной идеей возможные санкции ЕС против «Аэрофлота»

Москва, 11 ноября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможные санкции Евросоюза против авиакомпании «Аэрофлот».

По его словам, если какие-то авиакомпании и перевозят в Белоруссию людей, среди которых могут оказаться мигранты, то это не противоречит международным нормам.

«Давайте все таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах», — высказался пресс-секретарь президента России.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти ЕС обсуждают вопрос введения санкций против «Аэрофлота» в рамках нового санкционного пакета против Белоруссии, связанного с миграционным кризисом. Целью новых санкций станут лица и компании, которые причастны к доставке мигрантов к границам ЕС через Белоруссию, передает источник.