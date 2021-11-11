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Сбой произошел в работе приложения и сайта «Госуслуги»

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 12:33
Технологии
Сбой произошел в работе приложения и сайта «Госуслуги»
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 11 ноября. Портал государственных услуг Российской Федерации дал сбой в работе. Пользователи жалуются на невозможность войти в приложение.

При работе с сайтом россияне также отметили невозможность войти в свою учетную запись. Вкладка крайне медленно загружается, после чего может выдать ошибку.

Сбой произошел в работе приложения и сайта «Госуслуги»
Prt Scr youtube.com / Раньше всех. Ну почти.

Ранее подобное уже происходило на сайте «Госуслуги». Утром 8 ноября многие пользователи обнаружили, что сроки действия их QR-кодов неожиданно сократились на полгода. Ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что портал «Госуслуги» постоянно совершенствуют. По его словам, нет ничего странного в произошедшем сбое.

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