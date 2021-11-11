Политолог Рар: Европа вынуждена просить Путина о помощи из-за миграционного кризиса

, 11 ноября. Европа загнала себя в моральную и этическую ловушку в ситуации с беженцами на польско-белорусской границе, и надеется решить свои проблемы руками президента России Владимира Путина.

Соответствующее заявление сделал известный немецкий политический эксперт и бывший советник правительства Германии Александр Рар в личном Telegram-канале. Европа не может самостоятельно принять решение по мигрантам, потому что любое из них обернется для коллективного Запада сокрушительным имиджевым поражением.

Впустить мигрантов — признать поражение от президента Белоруссии Александра Лукашенко, объяснил немецкий политолог. Полное же закрытие границ будет означать возведение железного занавеса, что означает фатальный конфликт Брюсселя с собственными леволиберальными ценностями и основополагающей идеей тотальной солидарности. Остается третий путь — просить Путина, чтобы он помог ЕС разобраться в собственном «миграционном маневре».

ИА Народные новости / Александр Рар

«Выстроить новый железный занавес на польской границе, ЕС не может. По моральным соображениям. Это подорвет либеральную систему и либеральные нормы Европы, укрепит правые партии в Европе. Идти на переговоры с Лукашенко, ЕС тоже не может. Ведь ЕС его после фальсификаций выборов не признает, а признает Тихановскую. Платить Лукашенко такие де деньги что Эрдогану за сдерживания потока беженцев, ЕС считает ниже своего достоинства. ЕС попросил (врио канцлера ФРГ Ангелу. — Прим. ФАН) Меркель позвонить Путину. Пусть он решит проблему, которую ЕС не в состояние решить. А если Путин ее не решит, ЕС объявит его виновником кризиса. Но Путин это понимает, поэтому сказал Меркель: договариваетесь с тем-же Лукашенко. Я тут причем? Конфликт только начинается», — раскрыл планы Брюсселя Александр Рар.

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии усугубился 8 ноября, когда группа нелегалов попыталась прорвать забор на границе Евросоюза и встала лагерем у проволочных заграждений. 10 ноября по инициативе немецкой стороны состоялись телефонные переговоры временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. Меркель просила российского лидера повлиять на Лукашенко, однако Путин в ответ предложил еврочиновникам самим устанавливать диалог с Минском.