Жителям России рассказали, какие авиабилеты подешевели к концу года

Москва, 11 ноября. Самые подешевевшие внутренние направления по датам на конец этого месяца и начало следующего собрали специалисты сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Жители страны могут достаточно бюджетно воспользоваться определенными железнодорожными и авиабилетами. Соответствующий рейтинг касается билетов, которые возможно приобрести в самое ближайшее время.

Эксперты проанализировали данные о поездках на поездах и полетах на воздушных транспортных средствах с 20 ноября по 20 декабря текущего года. Выяснилось, что больше всего в цене упало авианаправление из Петербурга в Томск. Ценник на такой билет уменьшился до 4,3 тыс. рублей с 11,5 тыс. рублей.

Помимо этого, значительно подешевел перелет из Тюмени в Симферополь. Стоимость путешествия снизилась до 5,1 тыс. рублей с 12,4 тыс. рублей. Маршрут из Нижневартовска до Минеральных Вод теперь оценивается в 5,1 тыс. рублей, хотя ранее стоил на 56% дороже (11,7 тыс. рублей).

Средний чек за 12 месяцев уменьшился на 51% для билета из Симферополя в Мурманск. Долететь из Москвы до Барнаула можно на 46% дешевле. Если оценивать железнодорожные поездки, то здесь особенно привлекает внимание направление Санкт-Петербург — Адлер. Цена билета к 2020 году уменьшилась до 3,8 тыс. рублей с 5,3 тыс. рублей. Далее располагается маршрут из Северной столицы до Твери, подешевевший до 1,3 тыс. рублей с 1,7 тыс. рублей. Еще одним привлекательным предложением является туристическое путешествие из столицы РФ в Старый Оскол (1,2 тыс. рублей вместо 1,6 тыс. рублей).

Отечественная авиационная фирма «Победа» решила вновь продавать билеты на рейсы в некоторые египетские города. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе организации.