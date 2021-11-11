Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 12:54
12:53
Происшествия
Директора компании-перевозчика осудят за смертельное ДТП на трассе Лидога — Ванино
12:52
Спорт
«Спартак» обсудит с агентом Витории расторжение контракта португальского тренера
12:52
Политика
Украинцы призвали не будить в Лукашенко русского медведя после отправки военных на границу
12:50
Экономика
Порядок начисления выплат российским пенсионерам изменится с 1 декабря
12:50
Общество
Смольный напомнил петербуржцам об отсутствии ответственности за отказ от вакцинации
12:49
Спорт
Бригада нидерландского арбитра Маккели обслужит матч Хорватия — Россия
12:48
Общество
Песков опроверг возможное введение QR-кодов в транспорте на федеральном уровне
12:47
Экономика
Замглавы МИД РФ Рябков: Москва выполняет все обязательства по транзиту газа
12:47
Общество
Пользователи получили возможность увидеть первые 19 минут грядущей игры Elden Ring
12:45
Общество
Краснодарский край вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет
Все новости

Жителям России рассказали, какие авиабилеты подешевели к концу года

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 12:29
Экономика
Жителям России рассказали, какие авиабилеты подешевели к концу года
ФБА «Экономика сегодня»  /  Сергей Петров

Москва, 11 ноября. Самые подешевевшие внутренние направления по датам на конец этого месяца и начало следующего собрали специалисты сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Жители страны могут достаточно бюджетно воспользоваться определенными железнодорожными и авиабилетами. Соответствующий рейтинг касается билетов, которые возможно приобрести в самое ближайшее время.

Эксперты проанализировали данные о поездках на поездах и полетах на воздушных транспортных средствах с 20 ноября по 20 декабря текущего года. Выяснилось, что больше всего в цене упало авианаправление из Петербурга в Томск. Ценник на такой билет уменьшился до 4,3 тыс. рублей с 11,5 тыс. рублей.

Помимо этого, значительно подешевел перелет из Тюмени в Симферополь. Стоимость путешествия снизилась до 5,1 тыс. рублей с 12,4 тыс. рублей. Маршрут из Нижневартовска до Минеральных Вод теперь оценивается в 5,1 тыс. рублей, хотя ранее стоил на 56% дороже (11,7 тыс. рублей).

Средний чек за 12 месяцев уменьшился на 51% для билета из Симферополя в Мурманск. Долететь из Москвы до Барнаула можно на 46% дешевле. Если оценивать железнодорожные поездки, то здесь особенно привлекает внимание направление Санкт-Петербург — Адлер. Цена билета к 2020 году уменьшилась до 3,8 тыс. рублей с 5,3 тыс. рублей. Далее располагается маршрут из Северной столицы до Твери, подешевевший до 1,3 тыс. рублей с 1,7 тыс. рублей. Еще одним привлекательным предложением является туристическое путешествие из столицы РФ в Старый Оскол (1,2 тыс. рублей вместо 1,6 тыс. рублей).

Отечественная авиационная фирма «Победа» решила вновь продавать билеты на рейсы в некоторые египетские города. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе организации.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Жителям России рассказали, какие авиабилеты подешевели к концу года
туризм железные дороги путешествие авиабилеты Туту.ру
Комментировать