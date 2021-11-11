Лукашенко в ответ на маневры НАТО поручил обеспечить безопасность границ Белоруссии

Минск, 11 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военным структурам обеспечить безопасность границ республики и взять под наблюдение действия НАТО.

Задачи были поставлены Министерству обороны Белоруссии, КГБ и пограничным войскам. При этом Лукашенко назвал маневры Североатлантического альянса наглостью.

«Вы видите, что 15000 уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее сообщалось, что в рамках договоренностей между Москвой и Минском стратегическая авиация ВКС РФ будет на регулярной основе проводить патрулирование воздушного пространства Белоруссии. Решение было принято в качестве меры реагирования на эскалацию напряженности в регионе.