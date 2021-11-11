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«ФАН повсюду»: что происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Global Look Press  /  US Navy / Ray Tang / Chris Kleponis / Rod Lamkey / Lan Hongguang / Julien Mattia

США, Великобритания и Австралия сформировали альянс AUKUS для наращивания своих военных возможностей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где главным соперником уже объявлен Китай. Однако первым от нового альянса пострадал совсем не Пекин, а Париж, лишившийся крупного контракта на строительство подводных лодок для Канберры.

Франция не может отказаться от участия в делах АТР и теперь ей придется выстраивать новую стратегию регионального взаимодействия. Австралия получит атомные субмарины и существенно увеличит военный потенциал. Лондон усилит акцент на Азию в рамках своей концепции «Глобальной Британии», а более тесное англосаксонское сотрудничество позволит США переложить на ближайших союзников часть задач по сдерживанию Китая.

В подкасте «ФАН повсюду» обсуждаем последствия создания альянса AUKUS и текущую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе вместе с автором Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток».

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В выпуске:

На какие страны АТР сделает ставку Франция после формирования альянса AUKUS и потери контракта на подлодки для Австралии?

Какую роль для Вашингтона играет в регионе Канберра?

Реакция Китая на планы AUKUS по увеличению военного потенциала Австралии.

Почему США выгодно присутствие Великобритании в АТР?

Возможны ли какие-то подвижки в курильском вопросе по инициативе Японии?

Дипломатический вояж AUKUS в Юго-Восточную Азию.

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

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сша китай атр AUKUS
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