Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 12:53
12:53
Происшествия
Директора компании-перевозчика осудят за смертельное ДТП на трассе Лидога — Ванино
12:52
Спорт
«Спартак» обсудит с агентом Витории расторжение контракта португальского тренера
12:52
Политика
Украинцы призвали не будить в Лукашенко русского медведя после отправки военных на границу
12:50
Экономика
Порядок начисления выплат российским пенсионерам изменится с 1 декабря
12:50
Общество
Смольный напомнил петербуржцам об отсутствии ответственности за отказ от вакцинации
12:49
Спорт
Бригада нидерландского арбитра Маккели обслужит матч Хорватия — Россия
12:48
Общество
Песков опроверг возможное введение QR-кодов в транспорте на федеральном уровне
12:47
Экономика
Замглавы МИД РФ Рябков: Москва выполняет все обязательства по транзиту газа
12:47
Общество
Пользователи получили возможность увидеть первые 19 минут грядущей игры Elden Ring
12:45
Общество
Краснодарский край вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет
Все новости

Литовский депутат Бронисловас Матялис появился на онлайн-заседании без штанов
Политика
Литовский депутат Бронисловас Матялис появился на онлайн-заседании без штанов
wikipedia.org  /  Marcin Białek/CC BY-SA 3.0

Вильнюс, 11 ноября. Литовский депутат Бронисловас Матялис попал в неудобную ситуацию на онлайн-заседании парламента.

Конференция проходила в режиме онлайн из-за ограничений по коронавирусу. Все шло как обычно, но внезапно на телефон Матялису поступил звонок, и он решил отойти подальше от экрана, чтобы поговорить. В этот момент все увидели, что за столом он сидел без штанов в одних трусах. Казус заметили многие, так как трансляция заседания шла на YouTube в прямом эфире.

В неудобную ситуацию также попал президент США Джо Байден. Политик испортил воздух на саммите по климату в Глазго. Инцидент произошел, когда 78-летний глава Белого дома общался на приеме с супругой британского принца Чарльза герцогиней Корнуолльской.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Литовский депутат Бронисловас Матялис появился на онлайн-заседании без штанов
литва казус матялис
Комментировать