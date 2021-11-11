Литовский депутат Бронисловас Матялис появился на онлайн-заседании без штанов

Вильнюс, 11 ноября. Литовский депутат Бронисловас Матялис попал в неудобную ситуацию на онлайн-заседании парламента.

Конференция проходила в режиме онлайн из-за ограничений по коронавирусу. Все шло как обычно, но внезапно на телефон Матялису поступил звонок, и он решил отойти подальше от экрана, чтобы поговорить. В этот момент все увидели, что за столом он сидел без штанов в одних трусах. Казус заметили многие, так как трансляция заседания шла на YouTube в прямом эфире.

В неудобную ситуацию также попал президент США Джо Байден. Политик испортил воздух на саммите по климату в Глазго. Инцидент произошел, когда 78-летний глава Белого дома общался на приеме с супругой британского принца Чарльза герцогиней Корнуолльской.