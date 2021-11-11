Соседов заявил, что у Софии Ротару «уже не то здоровье»

Москва, 11 ноября. Музыкальный критик Сергей Соседов пролил свет на положение знаменитой певицы Софии Ротару, вокруг которой в последнее время распространяются слухи о тяжелой болезни.

Поклонники артистки уже давно бьют тревогу из-за здоровья любимой исполнительницы. При этом артистка не комментирует свое состояние.

Соседов в свою очередь прекрасно понимает, что происходит в жизни знаменитости. По его словам, Ротару старается меньше путешествовать в связи с плохим самочувствием.

«Концертов почти не дает, уже не то здоровье. Уже прошло все, все окончено. Да, она неплохо выглядит. Натянуть лицо можно, с ним все что угодно можно сделать. Но нельзя поменять сердце, печенку, желудок, ноги — они же изнашиваются», — указал эксперт в беседе с порталом BLITZ+.

Поклонники, увидев недавно знаменитую певицу, предположили, что артистка тяжело болеет. Но сестра исполнительницы Аурика Ротару заверила фанатов, что с ее родственницей все в порядке. По ее словам, 74-летняя дива живет вместе с сыном и невесткой в пригороде Киева.