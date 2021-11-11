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Замглавы МИД Рябков анонсировал консультации России и США по визовым вопросам
Политика
Замглавы МИД Рябков анонсировал консультации России и США по визовым вопросам
wikipedia.org  /  Mohammad Hassanzadeh / CC BY 4.0

Москва, 11 ноября. Консультации России и США по визовым вопросам и работе посольств пройдут на новой неделе, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, консультации пройдут в Вене.

«На уровне старших должностных лиц, непосредственно отвечающих за двусторонние отношения. Состоятся они на следующей неделе в Вене», — уточнил замглавы ведомства.

Ранее Рябков отметил, что переговоры между представителями Москвы и Вашингтона на тему виз и функционирования посольств пройдут в ноябре 2021 года. Кроме того, стороны обсудят другие раздражители в двусторонних отношениях, указал он.

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